Комюніке за результатами XXIX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща

Київ, Варшава, 29 березня 2021 р.

У ході засідання члени Консультаційного комітету обговорили питання двостороннього порядку денного, акцентуючи увагу на положеннях Спільної заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди від 12 жовтня 2020 року, а окрім цього сторони:

вшанували пам’ять жертв пандемії COVID-19 в обох країнах та підкреслили важливість міжнародної солідарності для боротьби з вірусом та подолання його негативних соціально-економічних наслідків;

підтвердили готовність взаємної підтримки та обміну досвідом, що сприятиме отриманню перспективи членства України в ЄС і НАТО, пов’язаної з консолідацією зусиль задля продовження внутрішніх реформ з метою досягнення Україною вимог і стандартів євротрансатлантичної спільноти;

підкреслили постійну повагу України та Польщі до міжнародного права, турботу про мир і безпеку в Європі, а також висловили переконання щодо необхідності подальших зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, у тому числі деокупації Донбасу та Автономної Республіки Крим і міста Севастополя;

привітали готовність Польщі підтримувати розвиток співпраці з Україною в рамках регіональних форматів, в яких Польща є учасником як член ЄС і НАТО;

визнали важливе значення новостворюваної «Кримської платформи» для деокупації півострова та захисту прав людини на тимчасово окупованій території; польська сторона підтвердила свою підтримку цієї ініціативи та задекларувала свою заангажованість на експертному рівні у конкретних, спільно визначених напрямках діяльності Платформи;

відзначили роль ОБСЄ, зокрема Спільної моніторингової місії, для врегулювання конфлікту на сході України, а також висловили необхідність активізації співпраці під час підготовки порядку денного щодо триваючої російської агресії проти України напередодні головування Польщі в ОБСЄ у 2022р.;

підтвердили зацікавленість України і Польщі у розвитку співпраці щодо реалізації спільних проектів у сфері енергетики; підтримали готовність до спільної протидії реалізації енергетичних проектів, що становлять загрозу для безпеки України та Польщі, з особливим акцентом на припиненні будівництва газопроводу «Північний потік – 2»;

підкреслили необхідність будівництва та модернізації відповідної транспортної інфраструктури для підвищення ефективності транспортної мережі, а також збільшення обсягів двосторонньої торгівлі; у цьому контексті відзначено важливість будівництва автомобільного коридору Via Carpatia, а також розбудови інфраструктури з української сторони;

високо оцінили намір проведення, після тривалої перерви, засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, висловлюючи сподівання, що рішення, ухвалені у ході її засідання, послідовно реалізовуватимуться у взаємодії з представниками бізнесу. Необхідним є подальше зміцнення зусиль для усунення торговельних бар’єрів і створення кращих інвестиційних умов для повного використання потенціалу українсько-польського співробітництва;

із задоволенням відзначили домовленості щодо створення спільної робочої групи Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Республіки Польща з урегулювання проблемних питань у сфері вшанування жертв війни та політичних репресій з метою упорядкування місць поховань в Україні та Польщі;

підкреслили значення захисту прав національних меншин у Польщі та Україні, а також готовність обох сторін до швидкого започаткування і проведення переговорів щодо проекту угоди між урядами, якою регулюватимуться питання шкіл української національної меншини у Польщі та польської національної меншини в Україні;

підкреслили важливість продовження фахового діалогу з питань історії, який би базувався на спільних дослідженнях архівних матеріалів і дозволив би дати об’єктивну оцінку подіям минулого, що сприятиме зміцненню атмосфери дружби і добросусідства між українським і польським народами, та підкреслили необхідність утримуватися від дій, які суперечать духу примирення і добросусідства;

висловили глибоке занепокоєння посиленням репресій з боку білоруської влади проти лідерів громадянського суспільства, у тому числі представників організацій, які представляють польську національну меншину в Білорусі;

домовилися про графік контактів між Україною та Республікою Польща на найвищому рівні на 2021 рік.