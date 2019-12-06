Консультації учасників ТКГ до кінця року продовжаться через різні засоби зв’язку – представник України Олексій Резніков

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України під час останньої зустрічі у Мінську 18 грудня домовилися до кінця року продовжувати консультації, зокрема за допомогою відеоконференцзв’язку, повідомив представник України у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олексій Резніков.

Під час брифінгу в Офісі Президента Олексій Резніков наголосив, що одним із пріоритетних завдань для України, яке необхідно вирішити за цей час, є повернення незаконно утримуваних осіб за формулою «всіх на всіх».

«Незважаючи на те, що вчора було останнє засідання Тристоронньої контактної групи в цьому році, а наступне планове буде в середині січня, домовилися, що представники сторін продовжать консультації за допомогою різних засобів зв’язку, включно зі скайп-конференцією, за участю представників робочих підгруп. І в цьому році не завершать роботу над тими перемовинами, які є», – сказав він.

Олексій Резніков зазначив, що інформація деяких ЗМІ про нібито зрив переговорів ТКГ не відповідає дійсності. Він нагадав, що раніше в інформаційному полі вже звучав скепсис щодо реалізації інших ініціатив у рамках мирного процесу: наприклад, щодо розведення військ у Золотому та Петрівському, відбудови мосту в Станиці Луганській чи обміну утримуваних осіб за формулою «35 на 35», але, як показав досвід, сумніви були безпідставними.

«Тобто є різні спроби не дати Україні бути успішною. Але перемовини тривають, вони перебувають у робочому режимі. Є деталі, нюанси, над якими працюють групи, фахівці. Тому я сьогодні все одно залишаюся в оптимістичному настрої, сподіваючись, що ми вирішимо всі питання», – заявив представник України в підгрупі з політичних питань.

Як уточнив Олексій Резніков, засідання ТКГ в Мінську відбулося за результатами останньої Нормандської зустрічі за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. На порядку денному було п’ять пріоритетних завдань. Йдеться про припинення вогню та запровадження режиму тиші до кінця 2019 року; звільнення утримуваних осіб за формулою «всіх на всіх»; допуск Міжнародного Комітету Червоного Хреста на окуповані території для узгодження списків утримуваних осіб; розведення військ у трьох зонах, що мають гуманітарне значення; перехід роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в режим «24/7».

Зі свого боку представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська висловила переконання, що всі технічні проблеми, які виникли в роботі ТКГ, будуть вирішені.

«Є велике бажання виконати домовленості, досягнуті в рамках Нормандського саміту. У нас є зобов’язання перед тими, хто залишається в полоні. Тому ми обов’язково працюватимемо над тим, щоб вирішити всі технічні проблеми та нюанси, які виникли», – наголосила Валерія Лутковська.

Вона підкреслила, що українська сторона постійно працює над тим, щоб підтвердити якомога більше даних про людей, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Ми зацікавлені в тому, щоб одержати якомога більше підтверджень громадян України, які незаконно утримуються під вартою на території Донбасу», – зазначила представниця України у робочій підгрупі ТКГ.

Валерія Лутковська уточнила, що йдеться і про військовослужбовців, і про цивільних.

За її словами, представники України в ТКГ роблять усе можливе, щоб наблизити дату проведення наступного засідання у режимі відеоконференції.