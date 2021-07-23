Консультативна рада у справах ветеранів уперше провела розширене засідання за участю голів і представників рад при ОДА

В Офісі Президента відбулося засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, у якому взяли участь голови та представники консультативних рад при обласних державних адміністраціях, представники Міністерства у справах ветеранів, Офісу Глави держави.

Як зазначив голова ради Сергій Куніцин, зустріч у такому складі відбувається вперше, тож мета сьогоднішнього засідання – обговорення діяльності цього органу в Києві та областях, знайомство з очільниками ради.

Одним з важливих питань він також назвав ознайомлення учасників зустрічі та затвердження меморандуму про взаємодію.

«Найголовніше – ми маємо вибудувати таку співпрацю, коли немає головного чи меншого за значенням регіонального представництва. Ми – не очільники, ми всі рівні за значенням і маємо працювати задля відстоювання інтересів ветеранів у всіх куточках країни», – наголосив Сергій Куніцин.

Голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька, яка також брала участь у зустрічі, поінформувала її учасників про діяльність очолюваного нею органу. Вона наголосила на важливості налагодження взаємодії з кожним з учасників, щоб захисники України в разі потреби мали доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах проти них.

Заступник міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук розповів про свій напрям діяльності, зокрема про реалізацію ініціативи зі створення цифрового реєстру ветеранів. За словами заступника міністра, нині триває тестування його роботи, до Дня Незалежності запланована презентація електронного кабінету ветерана.

Окремо Сергій Куніцин виніс на розгляд питання щодо збільшення фінансування низки програм для ветеранів, зокрема щодо забезпечення житлом захисників України. Адже серед них – багато переселенців із тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донбасу, чиє майно залишилося на непідконтрольній нині території. Йдеться про близько 4 тис. ветеранів, які потребують житла. Наразі фінансування в обсязі 280 млн грн на рік дає змогу закрити близько 7% від загальної потреби.

Тож Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України має на меті звернутися до Міністерства ветеранів щодо порушення на рівні уряду питання про внесення змін до бюджету на поточний рік задля збільшення фінансування вказаної програми та роботи над закладенням до бюджету на 2022 рік більшої суми.