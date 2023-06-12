Координація домовленостей Президента України: відбулася телефонна розмова Андрія Єрмака з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

Із метою координації виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в межах участі в саміті країн «Групи семи», що відбувся в Японії 20 травня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

Головною темою розмови стала реалізація української формули миру, зокрема консолідація міжнародної підтримки українського мирного плану та можливість приєднання Індії до імплементації його окремих пунктів.

У цьому контексті сторони окремо обговорили підготовку до проведення Глобального саміту миру. Андрій Єрмак відзначив необхідність залучення до участі в цьому заході якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

«Останні події ще раз довели, що українська формула миру актуальна як ніколи – як для України, так і для всього світу. Ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту з імплементації формули. Очікуємо, що Індія візьме в ньому участь», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак докладно поінформував Аджита Кумара Довала про поточну ситуацію на фронті, а також про тривалий ракетний і дроновий терор Росії проти мирних українських міст і цивільних.

Керівник Офісу Президента привернув увагу співрозмовника до катастрофічних екологічних і гуманітарних наслідків теракту, вчиненого Російською Федерацією на Каховській ГЕС, і закликав Індію долучитися до міжнародної спільноти, що докладає зусиль для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

«Підрив Каховської ГЕС є навмисним терористичним актом і черговим воєнним злочином Росії. Це один із найбільших сучасних злочинів екоциду. Агресор спричинив безпрецедентну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу, а також створив загрозу ядерного інциденту на найбільшій у Європі Запорізькій АЕС. Світ повинен діяти рішуче й терміново, щоб нейтралізувати ці глобальні виклики», – наголосив Андрій Єрмак.