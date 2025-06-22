Координація з партнерами, спільні оборонні проєкти та посилення санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував за підтримку України та наголосив, що основне завдання зараз – зупинити російський терор і змусити агресора думати про мир, а не про продовження війни та ще більшу ескалацію.

Головні теми зустрічі – збільшення дипломатичної координації в межах багатосторонніх форматів, розвиток спільних оборонних проєктів та посилення санкцій проти РФ.

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно наростити взаємодію в межах коаліції охочих, зокрема щодо безпекових гарантій для України.

Лідери обговорили поглиблення оборонної співпраці, про що йшлося під час їхньої зустрічі на полях саміту G7 минулого тижня. Це дасть Україні змогу отримувати стабільне та належне фінансування оборонних проєктів, зокрема з виробництва дронів-перехоплювачів і дронів дальнього радіуса дії. Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони України необхідними засобами. Досягнуті відповідні домовленості.

«Є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно буде дуже сильним і зміцнить обидві країни», – сказав Президент.

Глава держави подякував Великій Британії за нещодавній пакет санкцій проти Росії та наголосив, що потрібні такі санкції щодо РФ, які унеможливлять масштабування російського виробництва зброї. За його словами, необхідно посилювати санкції проти енергетичного та банківського секторів, тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні обмеження, зокрема щодо компаній, які постачають компоненти подвійного призначення, що використовуються у виробництві дронів і ракет.