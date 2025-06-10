Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів – принаймні саме про це говорили з російською стороною. В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону.

Провів нараду щодо графіка міжнародної роботи в червні – багато вже заплановано. І одним із ключових питань буде саме це – прискорення дипломатії та реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою – ми завжди в Україні маємо відчувати, що дають ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить, мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна, результативна дипломатія заради закінчення війни – тільки такі можуть бути варіанти.

Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, Головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок, Служби безпеки України. Передусім – увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість.

Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу. Покровський напрямок: 117-та окрема важка механізована бригада і 72-га окрема механізована – дякую, воїни, за вашу силу! Курський напрямок: 47-ма окрема механізована бригада й 80-та окрема бригада ДШВ – дякую! І кожен наш підрозділ на Сумщині, на Харківщині, всі, хто захищає українське прикордоння й робить це результативно, – дякую вам! Дякую!

Слава Україні!