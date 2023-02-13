Кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною.

Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості.

Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах.

Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – один із найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років, – стабільної підтримки України.

Норвегія справді допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і в небі й на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній і потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу!

Говорив із новообраним президентом Кіпру. Привітав із перемогою на виборах. Обговорили взаємини між нашими державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи.

Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні із Президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини.

Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух.

І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки.

Сьогодні ж провів нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону.

Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи.

Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій одне одного в питанні сучасної бойової авіації. І я дякую всім нашим британським друзям, дякую пану Прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема в авіаційному напрямку.

Сильною зустріччю були й наші переговори в Парижі з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох дуже відверто, і це дало змогу знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить розв'язання оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану Президенту й пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції.

Візит у Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом. Уперше – така увага до України, уперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс іще серія розмов із європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам.

Особливо відзначу ще переговори з Польщею. З Президентом Дудою – коли я вже повертався в Україну. І була ще окрема розмова з Прем'єр-міністром Моравецьким у Брюсселі. Ми обговорювали танки й іншу зброю для захисту на землі; літаки й інші засоби для захисту в небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року... Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами.

І дуже важливо – маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС.

Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна та Євросоюз ішли до цього.

Цими тижнями наш дипломатичний марафон триває. Завтра – черговий «Рамштайн». Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на «Рамштайні», так і за час до 24 лютого.

Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України.

Я дякую всім, хто працює на нашу державу! Я дякую всім, хто допомагає!

Я дякую кожному й кожній, хто в бою! Дякую кожному нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові фронтові позиції.

За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці!

Пам'ятаймо: кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги.

Увечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 186 військовослужбовців Збройних Сил України.

Слава Україні!