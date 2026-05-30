Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя – реагуйте на небезпеки.

Наша ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття «шахедів» нашими воїнами стабільно вище 90 – це 90–93%. По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, і шукаємо інші способи отримувати ракети. Дякую всім, хто допомагає!

Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках: є хороші результати. Наш план по таких санкціях виконується – у відповідь на російські удари.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального.

Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних Сил України у дипстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установку «Іскандер». Були влучання і по нафтових цілях. Збройні Сили України – по Ростовській області, Служба безпеки України – по Краснодарському краю. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни.

Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, і значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку і більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи.

Дуже сподіваємось, що позиції Європи в цих питаннях – і Євросоюзу передусім – будуть принциповими, будуть сильними та будуть вчасними. Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити. І я вдячний усім в Європі, хто підтримує нас, підтримує Україну – хто підтримує нас достатньо і саме тими рішеннями, саме тими кроками, які дійсно можуть нам допомогти.

Сьогодні провів нараду: Буданов, Умєров, Шмигаль. Стараємось активізувати всі канали комунікації зі Сполученими Штатами Америки. Розраховуємо, що будуть візити та перемовини. На рівні команди постійно спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництва Америки домовлялись про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. Будуть нові перемовини і в Європі – ми зараз до них готуємось активно.

Хочу окремо також подякувати Азербайджану – за дуже відчутну енергетичну підтримку для нашої держави. Ми працюємо з Азербайджаном і у безпековій сфері, щоб наш український безпековий досвід і компетенції наших воїнів допомагали нашим друзям.

Слава Україні!