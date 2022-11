Країни Балтії та Польща є найвідданішими союзниками України, які конкретними й послідовними діями наближають нашу перемогу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква 14 листопада перебував з робочим візитом у Литовській Республіці.

На запрошення головного зовнішньополітичного радника Президента Литовської Республіки Асти Скайсгірітє він узяв участь у щорічній зустрічі радників президентів Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України, виступивши з основною промовою на тему: Supporting Ukraine – what is on the list for 2023 and beyond?

Під час зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави висловив подяку країнам Балтії та Польщі за незмінну політичну підтримку України й надання вагомого практичного сприяння, докладно ознайомив учасників з актуальною безпековою ситуацією з огляду на повномасштабне військове вторгнення РФ, що триває. Він також наголосив на необхідності подальшої військово-технічної допомоги нашій країні, посилення санкційного тиску на Росію та притягнення до відповідальності причетних до скоєння злочинів агресії.

Окремо під час зустрічі дипломатичних радників було обговорено підготовку до саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі у 2023 році в контексті реалізації євроатлантичних прагнень України.

Ігор Жовква вже вдруге був запрошений до участі в такій зустрічі, що вкотре підтверджує важливість ролі України в регіональному та загальноєвропейському контексті.

Крім того, під час переговорів із першим заступником міністра закордонних справ Литви Йонасом Сурвілою та заступниками міністра закордонних справ Мантасом Адомєнасом і Йовітою Нелюпшенє було обговорено питання практичної реалізації євроінтеграційної та євроатлантичної стратегії України, а також можливості використання консультативно-дорадчої та іншої практичної допомоги Литви на шляху нашої держави до членства в ЄС і НАТО.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що Україна успішно реалізує сім рекомендацій Єврокомісії, і цей процес має отримати належну політичну оцінку з боку лідерів ЄС.

На зустрічі Ігоря Жовкви з головою литовської делегації в парламентській Асамблеї законодавчих органів України та Литви Жигімантасом Павільонісом ішлося про важливість для нашої країни десяти резолюцій, ухвалених Сеймасом Литовської Республіки з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Заступник керівника Офісу Глави держави також провів коротку зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час якої подякував за багатовимірну допомогу, зокрема тимчасово переміщеним громадянам України, які знайшли прихисток у дружній країні.