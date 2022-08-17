Країни Латинської Америки мають знати правду про російську агресію в Україні – Президент під час спілкування з чилійськими студентами та викладачами

Надзвичайно важливо, щоб країни Латинської Америки, зокрема Республіка Чилі, знали правду про війну в Україні та приєдналися до санкційної політики щодо Російської Федерації. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Чилі.

Глава держави наголосив, що Росія проводить політику ненажерливого терориста, використовує мову ультиматумів і не хоче зупиняти загарбницьку війну в Україні.

«Вони прийшли на нашу землю, розпочали цю війну, щоб нас знищити. Їм не підійдуть жодні посередники, бо їх цікавить лише повне панування в Україні, щоб нас не було, щоб не було людей, які хочуть бути незалежними. Вони не бачать нас як члена Євросоюзу, не бачать демократичною незалежною державою. Ми для них – колонія», – зазначив Президент.

Як зауважив Володимир Зеленський, неможливо знайти посередника між країною, яка захищає свою землю, та агресором, який вирішив її зруйнувати та скоює нелюдські злочини.

«Які можуть бути посередники між людьми і звіром? Ви не знайдете посередників, бо Росія не хоче закінчувати цю війну», – переконаний Глава держави.

За словами Президента, Російська Федерація має значний інформаційний вплив у світі та намагається утримувати в «інформаційному вакуумі» цілі регіони, тож дуже важливо, щоб країни Латинської Америки знали правду про війну в Україні.

«Тому я вдячний за можливість, яка в мене сьогодні є. Я прошу вас поширювати цю інформацію. А журналістів країн Латинської Америки я запрошую в Україну – нехай вони приїдуть і побачать самі. Ми не хочемо нічого нав’язувати, ми хочемо, щоб у ваші країни принесли правду», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава Української держави закликав політичних лідерів країн Латинської Америки посилити тиск на агресора.

«Для нас дуже важливо, щоб ви приєдналися до санкційної політики Європейського Союзу, США, Канади, інших. Щоб країни Латинської Америки також не торгували з державою-терористом. Росія повинна знати, що ціна за війну, за всі ці жертви висока, щоб це було прикладом для інших країн», – сказав він.

Президент також розповів про проект відбудови України. Він зауважив, що низка країн-партнерів уже взяла шефство над українськими областями чи населеними пунктами, які постраждали внаслідок російського вторгнення та потребують відновлення інфраструктури.

«Є держави, які обрали той чи інший регіон або місто, вони допомагають: приїжджають представники бізнесу, приїжджають фахівці, прибуває спеціальна техніка, і вони разом з нами будують нашу державу. Тобто повертають життя Україні. Те саме можуть зробити країни Латинської Америки – обрати те чи інше місто, яке їм подобається, і допомогти людям», – зазначив Глава держави й висловив побажання, щоб талановиті чилійські архітектори взяли участь у відновленні нашої країни.

Володимир Зеленський також запросив до України студентів із Чилі.

«Це молоді енергійні люди, нічим не обмежені. Вони можуть принести цю енергію в будь-яке суспільство. Я хотів би, щоб ваші студенти приїхали до нас, щоб був обмін студентами, освітніми програмами», – додав він.

За словами Президента, відвідання України громадянами країн Латинської Америки посилить міжлюдські відносини та зміцнить взаємну довіру.

«Для того щоб довіряти й повірити в усе, що відбувається в нашій державі і за що ми боремося, треба бути тут. Я хотів би запросити кожного з вас – від політичного лідера до звичайного студента: приїжджайте. Я думаю, що ви отримаєте задоволення від знайомства з нашими людьми. У нас спільні цінності, у нас дуже тепле суспільство», – сказав він.

Онлайн-спілкування Володимира Зеленського з представниками університетської спільноти відбувалося на базі Папського католицького університету Чилі. До заходу в онлайн-форматі долучилися викладачі та студенти провідних чилійських вишів.