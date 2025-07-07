Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Доповіді щодо фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо – наші дії на російській території в прикордонні: Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів – ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрям, хто розробляє відповідні рішення. Продовжуємо роботу й для протидії ударам із повітря. Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронове ППО – на сьогодні головний пріоритет, і ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів і перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і в них у країнах працювало максимально – для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни – для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами та з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. Українські представники в межах конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз – для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування «шахедів». Не так багато в них залишилося способів затягнути війну, і російсько-іранські дрони – один із цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам.

І, звісно, дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо «петріотів» і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі «Рамштайну» в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність «Рамштайну», і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості.

Говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами – уже за два тижні відбудеться ця наша зустріч. Я очікую абсолютно конкретних результатів щодо кожного регіону – передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України та щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні.

Говорив із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії – вона була сьогодні з візитом в Україні. Важливо, що Швейцарія підтримує санкційний тиск на Росію за війну, і ми маємо продовжувати зміцнювати абсолютно все, що обмежує російські можливості воювати. Говорили з представницею Швейцарії про повернення українців із російської неволі, зокрема наших українських дітей, які зараз у руках російської системи. Україна розраховує на приєднання Швейцарії до глобальної коаліції з повернення українських дітей та відповідну спільну роботу з Україною та учасниками цієї коаліції.

Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців – нашу Національну поліцію України, також прокуратуру. Оперативно розслідували обставини вибуху на Житомирщині, у Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним. Більш ніж 80 людей постраждали, багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки – вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко, і це цілком справедливо.

І ще одне.

Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!

Слава Україні!