Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ: Маємо шукати шлях і об’єднуватися

Перший Президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 30 липня 2020 року.

Як колишній Глава Української держави Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня.

Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

За словами Леоніда Кравчука, на своїй посаді він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.

«Я, природно, думав над цим. Але коли я збагнув, що відбувається там, на Донбасі, коли наші молоді хлопці та дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров удень і вночі, захищають незалежність і суверенітет України, я прийняв рішення: якщо зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я й погодився», – заявив він.

Леонід Кравчук також відзначив провідну роль Президента України Володимира Зеленського у відновленні переговорного процесу в Нормандському форматі та у встановленні всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

«Нормандська зустріч відбулася саме через наполегливість, систему та політичну волю – скликати «четвірку». Далі – робота, яка ведеться сьогодні з підготовки Берлінської зустрічі «четвірки» – це також його (Володимира Зеленського. – Ред.) постійна ініціатива. Тобто він реанімував, привів до життя «четвірку», коли вона вже зовсім занепала. Бо він не боїться приймати непопулярні рішення. Він каже: важливо, що прийняли документ про «тишу», але хай її (угоду. – Ред.) підпишуть лідери «четвірки», – зазначив перший Президент України.

На його думку, Україна та країни Європи, які дійсно сповідують принципи міжнародного права, суверенітету, незалежності, мають згуртуватися навколо досягнення миру в Україні.

«Маємо шукати шлях і об’єднуватися», – підсумував Леонід Кравчук.