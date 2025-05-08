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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих
Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42

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Лідери України, Франції та Великої Британії провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

10 травня 2025 року - 19:39

Лідери України, Франції та Великої Британії провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання коаліції охочих пройшлися центром Києва. 

Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували памʼять полеглих українських воїнів. Емманюель Макрон і Кір Стармер відзначили героїзм і мужність українців, які віддали свої життя в боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповіла про минуле й сучасне української столиці.

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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42
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