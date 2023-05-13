Лідерство Німеччини в захисті миру здатне зробити світ безпечнішим – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Олафом Шольцом у Берліні

У межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Глава Української держави висловив щиру подяку Олафу Шольцу та всьому німецькому народові за кожне життя українця, яке було врятоване завдяки підтримці Німеччини.

«Я хочу наголосити: допомога Німеччини – це захист життя. Життя наших людей у містах, у селах, які надійно захищає, зокрема, надана вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова – дуже важлива – підтримка. Україна вміє бути вдячною й завжди буде вдячною вашій країні», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із головою німецького уряду в Берліні.

«Я вірю, що ваше лідерство – твоє, Олафе, та всієї Німеччини, – лідерство в захисті миру здатне зробити світ безпечнішим. Що більше буде співпраці між нами заради миру, що більше Німеччина буде лідером у захисті миру, то більше буде стабільності в міжнародних відносинах», – додав він.

Президент України наголосив: щоб ця війна закінчилася справедливим і чесним миром, Україна та вся Європа були вільними, а територіальна цілісність і безпека усіх європейських народів – гарантовані, треба діяти вже зараз.

«Уже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом понад 2,7 мільярда євро. Це потужна підтримка. Це додаткові системи ППО та ракети до них, нові гармати, снаряди… Все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист від російського терору. Дякую за це!» – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що Німеччина зарезервувала понад 11 мільярдів євро на поточний і майбутні роки для продовження безпекової підтримки України. Крім того, надзвичайно істотною є участь Німеччини у Європейському фонді миру.

«Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина – на другому місці після Сполучених Штатів. Це дуже потужно», – розповів він.

Під час переговорів Президент України також поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на фронті, можливості українських військ повертати свободу й безпеку.

«Українські активні дії на фронті мають і будуть тривати», – наголосив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також приділили увагу підготовці до міжнародних заходів, зокрема задля реалізації української формули миру, посилення глобальної координації заради стабільності та спокою в міжнародних відносинах. Було скоординовано позиції напередодні саміту «Великої сімки», який відбудеться у травні в Хіросімі (Японія).

Володимир Зеленський і Олаф Шольц також обговорили питання набуття Україною членства у Євросоюзі та НАТО.

«Україна завжди була, є й буде Європою. Тож як демократична держава, яка захищає наші спільні цінності кров’ю наших воїнів, ми заслуговуємо бути частиною Європейського і євроатлантичного обʼєднання. Я вважаю, що ми це довели», – зазначив Президент України.

У межах зустрічі було схвалено Спільну заяву про комплексну взаємодію, яка відображає рівень відносин та взаємодії України й Німеччини.

Окремо Володимир Зеленський висловив подяку кожній німецькій родині, платникам податків, кожному місту й кожній федеральній землі за щиру й раціональну підтримку українців, які знайшли прихисток у Німеччині, рятуючись від російської військової агресії.

«Рятувати життя – це рятувати світ. Саме ці слова варті того, щоб сказати їх сьогодні, у День матері. Я вітаю із цим днем кожну матір, кожну дитину, кожну родину», – сказав Президент України.

Зі свого боку канцлер Німеччини наголосив, що брутальна агресія Росії має великі геополітичні наслідки, але насамперед вона торкається громадян України. Він запевнив у подальшій підтримці українського народу. Ця солідарність триває, вона стійка й потужна, констатував Олаф Шольц.

«Тісні стосунки між нашими країнами триватимуть десятиліттями. З огляду на жахливу війну ми ще тісніше співпрацюємо з вами сьогодні. Ми підтримуємо Україну не лише в гуманітарній сфері, а й у політичній, підтримуємо фінансово і, звичайно, надаємо військову допомогу. Я повторював це часто й кажу сьогодні: ми будемо підтримувати вас так довго, скільки буде вам потрібно», – запевнив він.

Канцлер Німеччини зазначив, що в межах військової допомоги Україні його держава надає сучасну зброю для захисту. Зокрема, танки «Леопард», БМП «Мардер», системи ППО «Айріс-Т», гаубиці, ракетні системи залпового вогню тощо. Також нещодавно було ухвалено рішення про новий пакет на 2,7 мільярда євро.

Олаф Шольц наголосив, що Німеччина – серед країн, які підтримують притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

«Ми читаємо жахливі новини, і тому для нас зрозуміло: ті, хто несе відповідальність за цю війну, повинні сісти на лаву підсудних. Жодна країна у світі не має права нападати на іншу країну, не має права вбивати, викрадати дітей. Тому ми спільно, разом із нашими партнерами, виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності за ці злочини», – резюмував канцлер.