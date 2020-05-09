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Лише РФ має вплив на бойовиків на Донбасі – Володимир Зеленський

20 травня 2020 року - 15:41

Лише РФ має вплив на бойовиків на Донбасі – Володимир Зеленський

Російська Федерація повинна вплинути на незаконні збройні формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу з метою припинення обстрілів, адже тільки РФ має на них вплив, наголосив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві.

Глава держави зауважив, що заяви представників НЗФ про обстріли цивільних об’єктів з боку Збройних сил України не відповідають дійсності.

«Півтора місяця десятки машин ОБСЄ, які їдуть на ту (окуповану. – Ред.) територію, – жодної машини не пропускають туди. А вони кажуть, що ОБСЄ фіксує, що ми стріляємо по цивільних. Ми не стріляємо по українцях. Ми відповідаємо бойовикам – все, що ми робимо», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас Президент зауважив, що ніколи не закликав не відповідати на обстріли з боку НЗФ.

«Я хотів показати всьому світу, що в нас дуже міцна армія. Але ми не провокуємо. Ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти ми не будемо», – заявив він. 

Володимир Зеленський поінформував, що після заяв бойовиків українська делегація в ТКГ скликає термінову зустріч у Мінському форматі.

«Я впевнений і вірю в те, що єдиний вплив на них має Російська Федерація. І вони повинні на них вплинути», – сказав Глава держави.

За словами Президента, провокації бойовиків інформаційно спрямовані проти України.

«Сьогодні вони нас звинувачують у гуманітарній кризі. Ми даємо туди воду – ми її не перекриваємо, незважаючи на те що вони довгий час не платять за цю воду», – зазначив він.

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Прес-конференція Президента України

20 травня 2020 року - 11:28
Прес-конференція Президента України Володимира Зеленського, 20 травня 2020 року
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