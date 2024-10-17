Майбутнє членство України в ЄС і фінансова підтримка: Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою та лідерами політичних груп Європарламенту

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський парламент, де провів переговори з Президенткою Робертою Мецолою та зустрівся з головами й співголовами політичних груп.

Глава держави відзначив особисте лідерство Роберти Мецоли та сильний голос Європарламенту на підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також на шляху до ЄС.

«Вдячний кожному євродепутату за підтримку нашої держави. Розраховую на подальше лідерство Європарламенту у наданні Україні необхідної допомоги для прискорення перемоги над російським терором та в процесі інтеграції в ЄС», – наголосив він.

Окремо Володимир Зеленський подякував за всі резолюції Європарламенту на підтримку України, зокрема останні – щодо невідкладного зняття обмежень на застосування західної зброї проти легітимних військових цілей на території РФ.

Крім того, Україна очікує від Європейського парламенту сильної резолюції до 1000-го дня з початку повномасштабної російської агресії.

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що найближчим часом Європарламент схвалить акт про надання 35 млрд євро коштом доходів від заморожених російських активів.

Серед основних тем переговорів також – підтримка Формули миру з боку Європейського парламенту.