Майже п’ять тисяч педагогів пройшли курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» лише за добу

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Онлайн-курс містить шість відеороликів.

За добу для навчання вже зареєструвалися понад шість тисяч педагогів, з яких майже п’ять тисяч пройшли курс та отримали електронні сертифікати.

«Карантин через коронавірус – це виклик для всіх освітян. Вчителі разом з батьками та дітьми опинились у стресовій ситуації без чітких алгоритмів дій і інструкцій, а також сам на сам з ключовим питанням – як організувати процес дистанційного навчання. Ми робимо так, щоб кожен українець міг навчатися онлайн. Це корисно та цікаво», – наголосив Володимир Зеленський.

Онлайн-курс доступний на платформі Дія. Цифрова освіта. Перед створенням курсу Міністерство цифрової трансформації України отримало зворотний зв'язок від українців про те, як відбувається дистанційне навчання у їхніх дітей. Опитування показало, що низка шкіл і педагогів змогли системно організувати процес, натомість більшість шкіл виявилися неготовими до швидкої цифрової трансформації.

«Унікальність нашого проекту полягає в інноваційному форматі освітнього серіалу. Це не класичні онлайн-курси. Ми використовуємо принципи серіальності: є діалог, гумор, залучення глядачів, імпровізація, уривчастість», – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В освітньому серіалі йдеться про алгоритми та комунікацію вчителів та учнів у період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їхнього використання для вчителів, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber тощо.

«Карантин – це можливість для самоосвіти. Заходьте на портал Дія. Цифрова освіта, переглядайте захопливі освітні серіали за участі зірок українського шоу-бізнесу, провідних українських експертів і педагогів. Поєднуйте корисне з приємним», – зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Портал Дія. Цифрова освіта – це проект Президента України, що його втілює Міністерство цифрової трансформації в рамках свої мети: навчити шість мільйонів громадян цифрових навичок за три роки. Крім курсу «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів», на порталі є безкоштовні освітні серіали: базові цифрові навички, цифрова грамотність для вчителів, серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті», «Смартфон для батьків». Щомісяця на порталі з'являється новий освітній серіал.

Міністерство цифрової трансформації України презентувало оглядовий онлайн-курс сервісів дистанційного навчання для освітян за підтримкою Фонду Ріната Ахметова.