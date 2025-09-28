Майже всі загрози безпеці у Європі сьогодні йдуть від руйнівних дій Росії – виступ Президента України на Варшавському безпековому форумі

Доброго ранку! Доброго ранку, всім!

Дональде, пане Прем'єр-міністре!

Пані голово Писарська, пані Мадера!

Пані та панове!

Дякую за вашу увагу до України й дякую за розуміння того, що виклики, які постали перед нашими країнами, – вони спільні, їх можна подолати лише разом. Сьогодні, як і завжди, ми пам’ятаємо слова Єжи Гедройця: «Без вільної України не може бути вільної Польщі». Росіяни ніколи не зупиняються тільки на одній країні. Історія це доводила неодноразово. Зараз Росію зупинили саме українці, і це важливо. І це дає можливість стримати Росію в інших місцях – там, де вони хочуть прорватися.

Сьогодні ми вітаємо Молдову. На виборах перемогла ідея Європи – ідея нормального й стабільного національного розвитку. Підривний вплив Росії не ширитиметься далі у Європу. Я говорив сьогодні вранці з Маєю Санду, привітав її. Росії не вдалося дестабілізувати Молдову попри величезні ресурси, які вона витратила, щоб розхитати країну й корумпувати всіх, кого тільки могла. Важливо, що ця перемога на виборах відбулася без декаплінгу. Україна абсолютно мала рацію щодо цього, і я дякую насамперед Польщі за підтримку. Важливо також, що колишнього олігарха, який тримав цю країну й увесь наш регіон у тіні брудних схем, нарешті екстрадували до Молдови. Цей прояв справедливості та європейської солідарності важливий не лише для Молдови, а й для всіх у Європі. Адже кожен, хто працює проти свого народу, має колись відповісти за свої дії. Це стосується всіх, хто вибирає війну та стає на бік Росії: від олігархів і політиків до будь-яких інших спільників Москви.

І ми бачимо, наскільки ситуація відрізняється від Грузії. Сьогодні Грузія багато в чому втрачена для Європи. Можливо, одного дня вона повернеться, але для цього Європа не має заплющувати очі на те, що відбувається там і в Білорусі. Кожен здобуток Росії в нашому регіоні – це завжди втрата для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі згаяти жодного дня чи втратити жодну країну. Після виборів у Молдові потрібно продовжувати підтримку цієї країни. Найважче завдання після виборів – виправдати очікування виборців. Європа може й має допомогти Молдові в цьому – заради наших спільних інтересів. Звісно, сьогодні увага Європи зосереджена на нагальних загрозах, і вони серйозні. Але не можна забувати про довгострокові політичні цілі.

А щодо найнагальнішої загрози на сьогодні – із нею стикаються багато країн, не тільки Польща, не тільки східний фланг, а й Північна Європа, і вона може торкнутися й інших. Відповідь має бути спільною, швидкою та з використанням усіх наявних можливостей. Ми готові поділитися нашими знаннями та досвідом, і наші військові можуть допомогти. Хвиля дронів проти Польщі в ніч на 10 вересня була перевіркою не тільки для Польщі, а й для всього НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, а нові випадки з дронами у Північній Європі є ще однією перевіркою для всього НАТО – Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Вона хоче відвернути увагу від жорстокої війни, яку продовжує проти України. Тоді з’являються голоси, які запитують, чи не отримує Україна «занадто багато» підтримки, чи не заспокоїться Росія, якщо приділяти менше уваги Україні. Це неправдиві голоси. Майже всі загрози безпеці у Європі сьогодні йдуть від руйнівних дій Росії, від війни, яку Путін відмовляється закінчувати.

Тож, пані та панове!

Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього. Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати.

Також з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі. Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе.

Ми очікуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу найближчим часом. Він має бути сильним, щоб тиснути на Росію та щоб показати Америці, що Європа робитиме не менше, ніж Сполучені Штати й Президент Трамп. І я дякую вам за підтримку.

Європа також має значно швидше діяти щодо російських активів, їх використання для оборони й відбудови України. Ідеї вже є – європейські й американські, їх необхідно втілити в життя.

Я дякую Прем'єр-міністру Туску, Польщі та польському народові за багаторічну підтримку України на шляху до Євросоюзу. Членство України – це частина гарантій безпеки – величезна частина – для нас і для всього східного флангу. Геополітичний вакуум завжди відкриває шлях для російської агресії. Тому Україна має приєднатися до Євросоюзу, і вона це зробить. Ми робимо все необхідне для цього. І важливо, щоб вступ України не відкладався через внутрішню політику тієї чи іншої країни. Мова не про те, через що ми вже пройшли в історії, а про те, чого ми всі маємо уникнути. А ми маємо уникати будь-якої залежності від Росії. Тому наша незалежність, наша сила та наш вступ до Євросоюзу – це також і ваша сила, ваша незалежність і ваша сильна позиція у Євросоюзі. Зі свого боку українці не підведуть. Україна захищатиме свою незалежність, а разом із нею – свободу своїх сусідів і, звісно, вільну Польщу.

Дякую. Дякую, Польще.

Слава Україні!