Дорогою до США Президент провів зустріч із Премʼєр-міністром Канади

Дорогою до Флориди, де 28 грудня Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, Глава держави зустрівся в Галіфаксі з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Президент подякував Премʼєр-міністру та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни.

Володимир Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія завдала чергового удару по Україні, в якому застосувала майже 500 дронів і десятки ракет.

«Ця атака – це чергова відповідь Росії на наші мирні зусилля. Це ще раз показує, що Путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це публічно», – наголосив Глава держави.

Марк Карні зазначив, що зараз є можливість для досягнення справедливого й тривалого миру, але для цього потрібна готовність Росії.

«Варварство, яке ми побачили вночі, атака на Київ, показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час», – сказав Премʼєр-міністр.

Марк Карні наголосив, що Канада підтримує Україну військово, та оголосив про виділення 2,5 млрд канадських доларів економічної допомоги.

«Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно. Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили важливість посилення протиповітряної оборони України та наявні дипломатичні можливості. Президент і Премʼєр-міністр мають спільні позиції з багатьох ключових питань.