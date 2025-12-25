Президент:

Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента
Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента

25 грудня 2025 року - 19:35

25 грудня 2025 року - 19:35

ностанні новини

Дорогою до США Президент провів зустріч із Премʼєр-міністром Канади

27 грудня 2025 року - 21:36

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

27 грудня 2025 року - 14:10

Україна може боротись і стояти саме завдяки тому, що в нас є ви – Президент під час відзначення воїнів найвищими державними нагородами

26 грудня 2025 року - 22:39

Паралельно з підготовкою до зустрічі з Президентом Трампом у США Володимир Зеленський провів шість телефонних розмов з європейськими лідерами та Генсеком НАТО: угода ближче

26 грудня 2025 року - 21:33

Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами
Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами

26 грудня 2025 року - 22:39

26 грудня 2025 року - 22:39

Дорогою до США Президент провів зустріч із Премʼєр-міністром Канади

27 грудня 2025 року - 21:36

Дорогою до США Президент провів зустріч із Премʼєр-міністром Канади

27 грудня 2025 року - 21:36

Дорогою до Флориди, де 28 грудня Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, Глава держави зустрівся в Галіфаксі з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Президент подякував Премʼєр-міністру та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни.

Володимир Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія завдала чергового удару по Україні, в якому застосувала майже 500 дронів і десятки ракет.

«Ця атака – це чергова відповідь Росії на наші мирні зусилля. Це ще раз показує, що Путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це публічно», – наголосив Глава держави.

Марк Карні зазначив, що зараз є можливість для досягнення справедливого й тривалого миру, але для цього потрібна готовність Росії.

«Варварство, яке ми побачили вночі, атака на Київ, показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час», – сказав Премʼєр-міністр.

Марк Карні наголосив, що Канада підтримує Україну військово, та оголосив про виділення 2,5 млрд канадських доларів економічної допомоги.

«Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно. Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили важливість посилення протиповітряної оборони України та наявні дипломатичні можливості. Президент і Премʼєр-міністр мають спільні позиції з багатьох ключових питань.

