Президент України і Премʼєр-міністр Канади провели спільну онлайн-розмову з європейськими лідерами

У Галіфаксі дорогою до Флориди на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський разом із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні провели онлайн-розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і радником Премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Під час розмови обговорили найбільш принципові елементи проєктів ключових документів, про які завтра говоритимуть президенти України і США.

«Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир», – зазачив Володимир Зеленський.

Учасники розмови скоординували спільну європейську позицію щодо мирного процесу та висловили підтримку американським зусиллям і Україні.

Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа.

Також Глава держави запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.