Макрофінансова підтримка України та посилення санкцій ЄС проти Росії – це також зброя в захисті свободи – виступ Президента на засіданні Європейської Ради

Дуже дякую, Шарлю! Дуже дякую, пане Президенте!

Шановні колеги, радий вітати всіх вас!

Наступного тижня, 23 грудня, буде вже півроку з моменту, коли Україна здобула статус кандидата на вступ у Європейський Союз.

І ми не гаяли часу – Україна та вся Європа стали сильнішими за півроку. Ми зберігаємо єдність, і саме тому знаходимо ефективні відповіді на будь-які антиєвропейські виклики. Ми продовжуємо разом захищати наші спільні цінності, і тому разом же здобуваємо відчутні перемоги.

За півроку ми повернули Україні та всій Європі територію Харківської області, повернули місто Херсон і частину Херсонщини, які були окуповані Росією ще на початку вторгнення. Це звільнення показало світу, що наш із вами захист – не щось таке випадкове, а наша невід’ємна сила, яку не зупинити.

І я дякую за масштабну й різнопланову допомогу Україні, яка дає змогу повертати свободу нашим людям, нашим містам, нашим селам. Ніщо інше не доводить силу Європи так наочно, як сльози вдячності на очах людей, яких звільняємо від російської окупації завдяки, зокрема, вашій підтримці.

Я дуже дякую!

За ці півроку ми почали будівництво повітряного щита для України, а отже – створення однієї з ключових гарантій безпеки для всієї Європи. Коли в нас буде достатньо потужна й сучасна система ППО й ПРО, ми зможемо демонтувати основу російського терору, а саме: знищимо здатність Росії знищувати інших. Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають нам з ППО й ПРО, гарантують безпеку всьому східному флангу Європи.

За півроку ми не лише зберегли повний спектр політичної ініціативи, а й знайшли рішення, щоб долати безпрецедентні кризи, спровоковані Росією.

Зокрема, ми зробили глобально корисні кроки для зупинки продовольчої кризи та недопущення нової міграційної кризи, яка могла б ударити як мінімум по всьому півдню нашого континенту.

Я вдячний усім, хто підтримав нашу експортну зернову ініціативу, хто вже приєднався до нашої гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») і хто допомагає створенню в усіх частинах Європи нових логістичних і експортно-імпортних можливостей, які посилюють усіх нас.

І просто зараз ми бачимо, яку внутрішню силу має Європа, щоб гарантувати енергобезпеку й уберегти себе від соціальних вибухів, на які так сподівався наш спільний ворог.

Європа підготувалася до зими в умовах, коли Росія штучно створила абсолютно божевільний дефіцит на газовому ринку. Зараз ми бачимо, що це божевілля вдарило не по Європі, а по газовій галузі самої ж Росії.

Я вдячний усім вам, хто допомагає Україні долати ще й найцинічнішу форму терору, який тільки був на нашому континенті, – енерготерор.

Російська ставка на знищення нашої енергетичної інфраструктури, нашої енергетики, а отже – на гуманітарну катастрофу для десятків мільйонів українців і всіх наших країн – сусідів у ЄС, зберігається. Тому зберігається й наша потреба у вашій підтримці для енергетичної, а отже – соціальної стійкості.

Шановні колеги! Європо!

Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України й проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет.

Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув.

Перше. Енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Будь-який російський енергошантаж, будь-які деструктивні дії Росії проти критичної інфраструктури в Україні чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів у Європі, будь-які спроби дестабілізації ринків газу й нафти чи атомної енергетики мають отримувати потужні відповіді всієї Європи.

Із цього погляду вкрай корисною є ідея прайс-кепів на російський енергетичний експорт. Що сильнішим буде такий інструмент, що нижчими – прайс-кепи, то більше стійкості буде у глобального енергоринку.

І ми закликаємо вас погодити дієві прайс-кепи і на нафту, і на нафтопродукти, і на газ із Росії. Ці прайс-кепи мають бути такими, щоб держава-терорист точно була позбавлена здатності фінансувати війну завдяки глобального ринку.

А фінальною метою всієї енергостратегії Європи має бути повна незалежність нашого континенту від брудних російських енергоресурсів. Я запевняю вас, що з цієї перспективи Україна зможе стати новим надійним великим постачальником «зелених» енергоресурсів для всієї Європи.

Друге – зимова стійкість України.

Росія хоче зламати вашу безпеку через руйнацію нашої інфраструктури. Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, – це спроби показати вам, світу, що нібито Європа не має достатньої стійкості.

Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному й кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою. Але зараз, щоб наступні півроку минули без потрясінь, треба зробити іще дещо.

Зокрема, потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу.

Також потребуємо підтримки з електрикою для України – з постачанням із ЄС. Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро.

Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з Росією.

Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.

Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО.

Це стосується і сучасних танків. Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час.

Це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії.

Все це – прямий порятунок мільйонів життів.

Четверте – дипломатія.

За минулі півроку ми розробили й запропонували світу формулу миру, яка містить усе необхідне, щоб не лише припинити цю війну, а й щоб гарантувати – надійно й довготривало, – що не буде повторення такої ж чи початку будь-якої іншої війни у Європі.

Я закликаю вас підтримати українську формулу миру! Усі ви знаєте її елементи – вони логічні, дієві, можуть бути реалізовані вже за наступні півроку. Для цього найближчим часом ми організуємо саміт – Global Peace Formula Summit.

Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас і ваше лідерство в допомозі миру. Зверніть увагу: кожен із пунктів нашої формули миру дає змогу кожній сумлінній країні проявити своє лідерство й допомогти з тією чи іншою конкретною метою.

Фактично це як меню для проявів лідерства. І це можливості справді для всіх країн зробити внесок у безпеку України, всієї Європи, світу. Це можливості й для тих, хто активніший у міжнародних відносинах, і для тих, хто поки що робить менше для захисту миру.

І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання.

Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок.

Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа.

І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС. А саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС.

Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване. Бо для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо.

Я дякую вам за увагу! І дякую за підтримку!

Окремо хочу подякувати за ваші санкційні кроки за минулі півроку, за пакет фінансової підтримки нашої країни в наступному році обсягом 18 мільярдів євро, який саме зараз на лідерському рівні може бути остаточно затверджений. Це життєво важливо.

І, Шарлю, друже, я тебе дуже прошу, щоб наша боротьба за мир для України й для всієї Європи не залежала від непорозумінь і суперечок між деякими державами-членами ЄС.

Пакети макрофінансової підтримки для України – це також зброя в захисті свободи. Як і дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Це наш захист. Зрозумійте!

Я сподіваюся, що вже в січні ми зможемо подякувати вам за перший транш із цього пакету макрофіну.

Іще раз дякую за увагу!

Хай живе Європа!

Слава Україні!