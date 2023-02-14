Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні – день чергового «Рамштайну», зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнери. Вже дев’ята така зустріч. І маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів.

Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути.

Звичайно, далеко не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше.

Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу.

Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку.

І я дякую всім нашим партнерам, хто усвідомлює, що швидкість важлива. Дякую всім нашим американським друзям за лідерство, за системну координацію «Рамштайнів», а також за особисту участь у зустрічах пана Ллойда Остіна, міністра оборони США, і пана Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Сьогодні ж я зустрівся з міністром закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, «рамштайнова». Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії. Подякував Канаді за вже надану підтримку. І ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб продовжити витісняти окупанта з української землі.

Активно готуємося до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня. Як «Рамштайн» задав тональність тижню, так і маємо його пройти. Кожного дня додаючи результатів для України.

Є сьогодні дуже добра новина від групи наших рятувальників, які працюють у Туреччині. На девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам.

Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякую всій нашій команді рятувальників!

І, звичайно, сьогодні, як і щодня, я на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі.

Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну!

Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо.

І... сьогодні ж – День закоханих. Я щиро вітаю всіх закоханих із цим святом, із цим днем. І вітаю всіх закоханих в Україну!

Разом переможемо!

Слава Україні!