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Маємо інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого життя – Олена Зеленська на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

23 травня 2022 року - 21:25

Маємо інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого життя – Олена Зеленська на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

В Україні планують створити службу психологічної допомоги для підтримки тих, хто пережив війну. Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час виступу на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, найвищого керівного органу ВООЗ.

«Так, війна – це трагедія. Але ми маємо знайти можливість творити добро навіть серед жахіть війни. Використаймо цей період як можливість інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого мирного життя. Сподіваюся на вашу допомогу. Давайте здобудемо цю перемогу разом!» – закликала вона учасників сесії.

Дружина Президента нагадала, що Всесвітня організація охорони здоров'я покликана захищати найголовніші права людини – на життя та здоров’я. Ці права зараз порушені в Україні через збройний напад Росії.

«Ніхто з українців – ані дорослий, ані дитина – не може бути певним, що прокинеться завтра. Що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогою до пацієнта, – сказала перша леді. – Сьогодні тут – міністри охорони здоров’я з різних країн. Це особливо важливо тому, що життя та здоров’я українців тепер ми не можемо забезпечити лише власними силами. І ваші країни приходять нам на допомогу».

Олена Зеленська зазначила, що битви скінчаться, кожен переміщений українець повернеться, кожна сім’я возз’єднається, рани загояться, а зруйновані школи, дитячі будинки та лікарні в Україні відбудують. Але наслідки цієї війни, на жаль, залишаться на роки й десятиліття. Тож нині постало ще одне завдання – битва за ментальне здоров’я українських громадян.

Після того, що пережили українці в окупації, на фронті, у бомбосховищах, під обстрілами, на чужині, вони потребують реабілітації так само, як і поранені фізично, переконана дружина Президента.

І тому вже зараз офіс першої леді разом з представниками українського уряду у співпраці з громадянським суспільством та міжнародними партнерами запускає загальнонаціональну ініціативу щодо зміцнення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

«Ми хочемо робити це разом з вами, беручи за основу ваш найкращий досвід, – звернулася до присутніх Олена Зеленська. – Ми розраховуємо на вашу експертну підтримку, щоб побудувати справді дієву службу психологічної допомоги у світі».

Перша леді висловила щирі сподівання, що Україна покаже приклад посилення глобальної підтримки психічного здоров’я та психосоціального добробуту тих, хто пережив війну. Причому зробить це швидко, щоб «разом із перемогою у війні ми здобули ще й цю перемогу – над горем, шоком та стресом наших громадян».

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