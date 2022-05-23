Маємо не боятися створювати нові прецеденти – виступ Президента України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Шановний пане голово, професоре Шваб!

Шановний Президенте Кассіс!

Шановні пані та панове!

Шановні присутні!

Я вдячний за цю можливість узяти участь у дискусії на форумі. Загальна тематика Давосу цьогоріч – «Історія у поворотний момент – урядові політики та бізнес-стратегії». І саме цього року слова «поворотний момент» не є просто риторичною фігурою.

Зараз справді такий момент, коли вирішується, чи пануватиме у світі груба сила.

Якщо пануватиме, то наші думки їй не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо для чого?

Груба сила не шукає нічого, крім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І вона не дискутує, а вбиває одразу, як це робить Росія в Україні просто зараз, просто в цей час, коли ми з вами спілкуємося.

До речі, погляньте, будь ласка, на будівлю колишнього Російського дому в Давосі. Він перетворений на Дім російських воєнних злочинів.

І це є приклад їхньої трансформації. Того, що Росія зробила із собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів.

Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море й заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо й тисячі російських бомб і крилатих ракет.

Ось як виглядатиме світ, якщо людство проґавить цей поворотний момент. Виглядатиме, як дуже велика колекція воєнних злочинів.

Отже, історія пам'ятає багато моментів, коли все змінювалося кардинально.

Пам'ятає, наприклад, як усього лише декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей. Якщо це постріли 28 червня 1914 року в Сараєві.

Історія памʼятає, скільки горя може принести зло однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву. Як це було, наприклад, у 1938 році в Мюнхені.

Історичні повороти бували помітними й не дуже. Але на них завжди доводилося реагувати, намагаючись підготуватися на випадок інших історичних зламів – як то кажуть, підстелити соломки. Або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим чи іншим історичним поворотом.

І зараз ми маємо велику колекцію таких реакцій: Статут ООН з усіма підрозділами Організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, СОТ і багато-багато інших важливих інституцій. Але чи достатньо їх, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні?

Та чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ті інституції під сучасні виклики?

Точно ні. Потрібно змінювати підхід.

Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно. І не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а й створювати нові інструменти. Нові прецеденти.

Погляньте, що вже зробила Україна.

Ми створили історичний прецедент сміливості. Не послухавши тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів.

Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі, і ціною важких боїв і тисяч життів поступово витискаємо окупантів з нашої землі.

Але чи довелось би нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися й застосували проти Російської Федерації справедливо й превентивно увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора?

Впевнений, що відповідь – ні. Недопущення війни було б гарантоване, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням.

Україна створила й інший прецедент за ці три місяці. Прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо емоції справжнього захоплення українською сміливістю й навколо розуміння, що за свободу потрібно боротися.

І тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах підтримують і тиснуть на уряди й компанії заради того, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором – з Росією, і допомагали народу, на який напали.

Але це відбувається тільки зараз, хоч Росія пішла війною проти України ще у 2014 році.

Ми вдячні за таку підтримку, але якби це відбулося ще тоді, одразу, – це єднання й цей тиск на уряди, на компанії заради боротьби за свободу, чи почала б Росія цю повномасштабну війну і чи принесла б всі ці втрати Україні та світу? Впевнений, що й на це запитання відповідь – ні.

Зараз ми бачимо, що світ дослухається й повірив Україні. Але також у світу є певне очікування того, а як вирішиться ця ситуація. Які інструменти спрацюють? Що зможемо створити нового, щоб не допускати подібних агресій? Та як зупинимо грубу силу, яка кинула виклик усьому, що ми з вами насправді цінуємо?

Ось що значить поворотний момент.

Пані та панове!

Не чекайте фатальних пострілів. Не чекайте застосування Росією спеціальної зброї – хімічної, біологічної і, не дай Боже, ядерної.

Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву.

Захищайте одразу по максимуму свободу й нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі!

Ось якими мають бути санкції. Максимальними.

Щоб Росія й кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить.

І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. А вони повинні бути.

Ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків без винятку. Усіх. Повна відмова від російського ІТ-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором.

Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру.

Потрібно створити прецедент повного виходу всіх іноземних бізнесів з російського ринку. Щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах.

Цінності повинні мати значення.

Тим паче коли починається повномасштабна війна й дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Збитків зазнають усі.

З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 мільйонів споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримаєте захист свободи.

Наші представники тут, у Давосі, можуть ознайомити кожного й кожну з вас із деталями таких перспектив, які Україна відкриває для бізнесів.

Пані та панове!

Ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє всім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату.

Я запрошую вас узяти участь в цій відбудові. Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж півтрильйона доларів збитків. Десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі.

І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови. Коли в кожної з країн-партнерів або в міст-партнерів, або в компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом, громадою або галуззю.

Британія, Данія, Європейський Союз та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові.

Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним.

І це дасть змогу не тільки залучити найкращих світових фахівців – архітекторів, інженерів, будівельників, розробників, менеджерів тощо, а й стане найбільшою у Європі за весь час після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка.

І сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугано, про яку говорив пан Кассіс, у липні цього року, присвяченої післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій.

До речі, користуючись присутністю Президента Кассіса сьогодні, хочу подякувати Швейцарії за організацію цієї конференції в Лугано та підтримку наших зусиль.

Також хочу відзначити зусилля пані Урсули фон дер Ляєн, зокрема пропозицію створити Платформу відбудови, якою керуватимуть спільно Україна та Єврокомісія і яка дасть змогу спрямувати ресурси Європейського Союзу на відновлення нормального життя у нашій державі.

Але перелік потрібних нових прецедентів не буде повним без іще декількох важливих рішень.

Має бути й прецедент покарання агресора та інвестицій у мирне життя.

Російські активи, які розкидані по різних юрисдикціях, мають бути знайдені, арештовані чи заморожені, а потім – конфісковані й спрямовані у спеціальний Фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни, зможуть отримати компенсацію.

Звичайно, це непросто. Але після цього точно не залишиться мотивації в різних агресорів робити те, що зробила Росія і що продовжує робити.

Якщо агресор втрачає все, це точно позбавляє мотивації розпочинати війну.

Йдемо далі.

Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно – коли він ще не почався.

Але зараз у світу немає такого інструменту.

Ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав – експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини та глобальних правил торгівлі. Мотивація в нас дуже проста.

Якими б не були поворотні моменти в історії, у людства має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно потрібної.

І останнє.

Ви знаєте, ця війна Росії проти України переконує всіх, що допомога державі, на яку напали, тим цінніша, чим швидше її надають.

Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії – якби ми отримали їх на сто відсотків від нашої потреби ще одразу, в лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів.

Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають.

Ось чому Україні потрібні фінанси. Це мінімум 5 мільярдів доларів щомісяця. І увесь обсяг коштів, який необхідний для відбудови.

Ось чому створено фонд відновлення України United24. І закликаємо долучитися до підтримки, користуючись цією платформою. Українською державною платформою. Для кожного донора ми даємо конкретну пропозицію, як допомогти й куди спрямувати кошти. Де зараз пріоритет.

Цільовий характер роботи – це абсолютний пріоритет. А надалі під цим брендом – United24 – ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку будь-якій країні, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи, наприклад, пандемії.

Тобто ми пропонуємо новий формат гарантій безпеки. На основі того, через що ми самі пройшли. Через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги. Кожному, хто її потребує. Щоб зберегти мир, щоб зберегти життя, щоб зберегти соціальну стабільність. Тобто всі необхідні елементи для нормальної економіки.

Як, наприклад, є служба 911, так має бути United24, що в глобальному масштабі гарантує безпеку.



Пані та панове!

Людина, чиє прізвище досі добре пам’ятають, Джордж Маршалл, сказав ще в 1947 році такі слова: «Наша політика спрямована не проти якоїсь країни чи доктрини, а проти голоду, бідності, відчаю й хаосу. Її метою має бути відродження у світі економіки, що працює, щоб сприяти появі політичних і соціальних умов, у яких можуть існувати вільні інституції».

Ці слова актуальні й сьогодні. Мої пропозиції спрямовані так само проти голоду, бідності, відчаю й хаосу. І авжеж проти війни, яка розв’язана Росією й несе за собою не що інше, як голод, бідність, відчай і хаос. Багатьом у світі. Не тільки нам.

Тому, щоб гарантувати мир і спокій, всі ми маємо діяти швидко і превентивно. Маємо не боятися створювати нові прецеденти. Саме цього світ давно повинен був навчитися на різних поворотних моментах, за які сплатив велику ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, а не діяв превентивно.

Тож зараз можемо зробити по-іншому. Нарешті правильно.

Дякую за увагу!

Слава Україні