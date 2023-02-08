Маємо переплавити жахливий досвід на посттравматичне зростання – перша леді на Міжвідомчій координаційній раді з питань охорони психічного здоров’я

У межах розробки Всеукраїнської програми ментального здоров’я, що створюється за ініціативою першої леді України Олени Зеленської, відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Захід відбувся за участю дружини Президента України Олени Зеленської, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних організацій, які реалізують системні проекти у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Основну увагу під час засідання було приділено представленню результатів аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я – проаналізовано, які потужності має кожне міністерство, як вони використовуються, які є прогалини. Також було презентовано бачення нової системи надання допомоги й комунікаційну стратегію до Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

«Психологічна допомога має бути такою ж доступною й повсюдною, як і медична. Це амбітна мета. І великий виклик – переплавити жахливий досвід на посттравматичне зростання. Такої програми немає ніде у світі. Але й ніхто у світі в цьому столітті не пережив того, що переживаємо ми», – зазначила на початку заходу перша леді.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про прогноз Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з яким до 2025 року кожен другий українець може зіткнутися з проблемами у сфері ментального здоровʼя. Він констатував, що українські громадяни не звикли зважати на своє психічне здоровʼя, про що, зокрема, свідчать і соціологічні дослідження. Аудит виявив, що люди (особливо діти) проходять повз систему: нині діагностується менш як 10% від прогнозованого поширення розладів психічного здоров’я (наприклад, депресія, тривожність, розлади харчової поведінки тощо).

Було презентовано результати проведеного аудиту, зокрема, такі:

Лише 50% громад надають п’ять із 17 базових соціальних послуг; попит на послуги лише серед внутрішньо переміщених осіб у 1,7 раза перевищує обсяг наданих у 2022 році.

Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоровʼя на первинній ланці – 27 мільйонів випадків, додаткове навчання з питань психічного здоровʼя станом на кінець 2022 року пройшли лише 1,2% фахівців первинної ланки, ця кількість потенційно зросте до 10% у 2023 році.

Навчальна програма з основ психічного здоровʼя в Україні покриває менш як 50% тем аналогічних програм у розвинених країнах.

Кожен другий ветеран та члени його родини потребуватимуть психологічної допомоги, потенційна потреба у послугах становитиме близько 2 мільйонів. У 2022 році Мінветеранів надало близько 6 тисяч послуг, у 2023 закладений бюджет на 40 тисяч послуг.

«Психічне здоров’я – один із маркерів нашої стійкості, спроможності чинити спротив і перемагати. Потрібно вже зараз думати про майбутнє. Психологічне відновлення України важливе так само, як і відбудова інфраструктури, житла чи енергетики. Одне з ключових завдань – створити адекватну викликам систему психологічної допомоги та підтримки. Систему, яка виконувала б п’ять базових функцій: здійснювала профілактику та виявляла проблему, надавала широкий спектр допомоги поза лікарнею, здійснювала психосоціальну реабілітацію, надавала спеціалізовану психіатричну допомогу в лікарні, постійно підтримувала людей з ментальними порушеннями», – наголосив Денис Шмигаль.

Відповідно до представленого бачення нової системи, компонент психосоціальної послуги має бути майже в кожній точці контакту будь-якої людини протягом усього її життя.

«Зараз ціна слова – навіть випадкової розмови – дуже велика. Думаю, кожен із нас це неодноразово відчув на собі. Розмова на касі чи в банку може як поглибити травму, що вже й так є, так і підтримати людину. Ось чому всі, хто спілкується з людьми, хоч би ким вони працювали, мають володіти навичками піклування про своє ментальне здоров’я та вміти пояснити іншим, як це зробити», – зазначила перша леді.

На засіданні також було представлено комунікаційну стратегію програми ментального здоров’я.

«Маємо пояснити співвітчизникам, чому треба звертатися до фахівців із психічного здоров’я, не боятися психологічної допомоги, не соромитися її, які існують техніки самодопомоги, як самому дбати про свій стан. Маємо прокласти для них маршрут, як і куди звертатися по підтримку. Фактично це означає створити в Україні нову культуру ставлення до ментального здоров’я. Десятиліттями вважалося, що проблем із ментальним здоров’ям не існує, якщо про них не говорити. Але насправді не говорити – це боятися. А боятися – це не про українців», – додала Олена Зеленська.

Аудит ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я та розробка комунікаційної стратегії стали можливими завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, під час попереднього засідання Міжвідомчої координаційної ради було презентовано результати аудиту потреб громадян у послугах з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, міжнародний досвід побудови систем психічного здоров’я та оперативну дорожню карту «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни», розроблену представниками державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій у координації з ВООЗ для реагування на виклики тут і зараз.

Розробку та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я координує Міністерство охорони здоров’я України в тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.