Маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні знайшлася своя родина, свій дім – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Хочу сьогодні подякувати.

Усім, хто захищає небо нашої держави. Нашим льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни!

І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп’янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють». Кліщіївка! Молодці!

Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І в пʼятницю, напередодні, мав честь особисто подякувати працівникам і працівницям ДСНС України й усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише всім нашим рятівникам, але й усім рідним – мамам і татам хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так: рятувати інших, робити все наше суспільство більш міцним і більш людяним. Дякую!

Сьогодні ж – і це дуже символічний збіг – у нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Всім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль у цьому світі, – усім дякую!

Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я.

Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього!

Слава кожному й кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильнішими!

І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО й артилерія – пріоритет.

Слава Україні!