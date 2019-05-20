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Маємо робити все, щоб війна не стала для наступних поколінь звичним явищем – Президент

22 червня 2019 року - 11:00

У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, й докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.

Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

«Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя», – зазначив Володимир Зеленський.

 

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