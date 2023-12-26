Маємо зробити Україну настільки сильною, щоб Росія відчувала, що на кожен їхній удар буде наша відповідь – Президент на зустрічі з представниками української оборонної промисловості 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та працівниками державних і приватних компаній оборонно-промислового комплексу та вручив державні нагороди.

Він наголосив, що кожен із присутніх на зустрічі представляє потужні команди, які щоденно роблять великий внесок у загальну справу захисту нашої держави та людей. За словами Глави держави, загалом в оборонному комплексі України – близько 300 тисяч працівників.

«Я дякую вам за кожну вашу ініціативу в українській оборонній сфері та за всю вашу особисту енергію, за всі реалізовані ідеї, які додають міцності кожному з нас, загалом державі Україна», – сказав Володимир Зеленський.

Як зауважив Президент, цьогоріч завдяки компаніям українського ОПК вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки порівняно з минулим роком. Також є надзвичайно вагоме зростання виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Системно розгортається виготовлення боєприпасів для вітчизняних дронів, збільшилися кількісні та якісні показники виробництва ракет. У наступному році окрема увага приділятиметься виготовленню вибухових речовин та порохів, яких у світі дефіцит.

«Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен їхній удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Кожен, хто забезпечує Україну технікою, снарядами, всією необхідною зброєю, забезпечує нашу державу й політичною незалежністю», – наголосив він.

Глава держави також відзначив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з пʼяти компаній ОПК – це недержавні підприємства.

«Ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури – сили підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо. Буде правильно, щоб державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами заради якості та швидкості нашого українського виробництва. Ми всі – в одній команді. Нам усім потрібно однакове – перемога», – акцентував Президент.

Як повідомив Володимир Зеленський, держава зі свого боку продовжить спрощувати бюрократичні процедури – від імпорту складників до процесу допуску до експлуатації, а уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів.

Крім того, зазначив Президент, оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи оборони, і вже зараз є домовленості з низкою провідних держав і компаній світу про спільне виробництво.

«Буде більше таких домовленостей, більше інтеграцій наших можливостей і світових, наших виробництв і виробництв провідних країн», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто створює та розвиває українські оборонні виробництва, а також родинам працівників – за підтримку й допомогу.

«Я дякую вам за цей рік і бажаю, щоб у наступному ви всі й ми з вами стали ще сильнішою командою», – зауважив Президент.

За вагомий особистий внесок у розвиток оборонно-промислового комплексу України, самовідданість і професіоналізм, виявлені у створенні високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю Володимир Зеленський вручив представникам ОПК нагороди, зокрема орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, ордени «За заслуги» ІI та ІIІ ступенів, княгині Ольги ІIІ ступеня, медалі «За працю і звитягу».