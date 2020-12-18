Маємо зробити все, щоб малий бізнес в Україні працював і розвивався в комфортних умовах – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду з представниками малого підприємництва щодо створення координаційної ради, яка має напрацювати законодавчі зміни для комплексного вирішення проблем малого та мікробізнесу.

«Ми сьогодні зібралися за дорученням Президента України Володимира Зеленського, який прекрасно розуміє надзвичайно важливу соціальну й політичну роль малого та мікробізнесу в нашій країні. Як відомо, невеликі підприємці забезпечують близько 48% робочих місць в Україні. Це не просто значний внесок в економіку нашої країни, а й питання гідного рівня життя мільйонів громадян», – сказав Андрій Єрмак на початку відеоконференції.

За його словами, Президент поставив завдання зробити все, щоб малий бізнес працював і розвивався в Україні в комфортних умовах.

«Тому за ініціативою Глави держави буде створена координаційна рада при Президентові України, яка займатиметься саме цими питаннями», – повідомив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що рада має стати майданчиком для дискусій задля напрацювання рішень, які потім можуть втілюватися через відповідні проекти законів та постанов, що їх ухвалюватиме парламент або уряд.

«Ми відкриті до діалогу. Ми зацікавлені в тому, щоб це був дійсно робочий механізм, який працював би, і мав ефект і для країни, і для влади, і для підприємців», – додав Андрій Єрмак.

Водночас керівник Офісу Президента зауважив, що не завжди підприємці мають достатньо інформації про те, що відбувається, і про рішення, які ухвалюють уряд і парламент. Тому одним із завдань координаційної ради він назвав донесення інформації та роз’яснення всіх кроків.

Андрій Єрмак нагадав, що влада вже здійснила низку заходів, які мають допомогти малому та мікробізнесу пройти карантин на початку наступного року. Зокрема, найбільш вразлива категорія підприємців – платники 1-ї групи спрощеної системи оподаткування – на півроку звільнені від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску, що є безпрецедентним кроком.

Також надається фінансова підтримка тим, хто вимушено зачиняється чи скорочує робочий час, частково списується та відстрочується виплата податкової заборгованості, на період карантину підприємці звільняються від плати за оренду державного або комунального майна, продовжується масштабна програма дешевого кредитування, зазначив керівник Офісу Президента.

Однак, наголосив він, влада розуміє, що цього недостатньо, й тому виступає за діалог про найболючіші проблеми малих підприємців, щоб разом з представниками спілок і об'єднань знайти спільні рішення.

Андрій Єрмак нагадав, що задля цього головам ОДА було доручено створити робочі групи, діяльність яких координуватиме перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко.

«Тобто в нас буде координація з кожним регіоном України. Тому що є загальнодержавні питання, а є ті, що стосуються окремих регіонів, які мають свої особливості. Нам важливо почути кожного підприємця, де б він сьогодні не перебував», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

До дорадчого органу при Президентові України ввійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу Президента України. Всі вони взяли участь у сьогоднішній нараді за допомогою відеозв’язку.

Вони мали змогу висловити мотиви своїх виступів і протестів, зауваження та пропозиції. Всі погоджувалися, що серед першочергових кроків має бути врегулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Народний депутат кількох скликань, експерт з питань підприємництва Ксенія Ляпіна також погодилася, що питання РРО є нині найгострішою проблемою, яку необхідно вирішувати якнайшвидше. За її словами, вже є напрацювання проекту закону, який може стати основою та може бути поданий Президентом до парламенту. Нині є необхідність його поширення серед підприємців для ознайомлення.

Керівник Офісу Президента подякував усім учасникам наради за участь у її роботі, висловлені зауваження та пропозиції. Координаційна рада з питань мікробізнесу має розпочати роботу вже наступного тижня, щоб не зволікати з розв'язанням усіх озвучених питань.