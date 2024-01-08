За участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака у форматі відеоконференції відбулося перше засідання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

У заході також узяли участь: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та понад 20 визнаних експертів із захисту прав дітей у контексті збройних конфліктів та високопоставлених фахівців з гуманітарної, юридичної та дипломатичної сфер.

Андрій Єрмак подякував співголові Міжнародної групи, відомій юристці з прав людини, громадянських свобод і захисту дітей, директорці Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронесі Гелені Кеннеді й учасникам зібрання за підтримку України та її народу під час повномасштабного російського вторгнення та в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей.

«Щонайменше 20 тисяч дітей викрала Росія. І це лише за офіційними даними. Держава-терорист не надає жодної інформації про місцеперебування наших дітей жодним міжнародним організаціям чи державам», – сказав він.

Очільник Офісу Президента констатував: Україна має докази жахіть, які переживають українські діти в Росії та на тимчасово окупованих територіях, зокрема психологічного тиску та «промивання мізків». Про це свідчать самі діти, яких вдалося повернути в Україну.

«Наші діти в Росії – заручники. Наша місія — зупинити їхні страждання та повернути всіх їх додому», – наголосив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, оскільки нинішня глобальна система безпеки виявилася неефективною, потрібно створити інструменти, які працюватимуть на повернення дітей. Саме з цією метою була створена група Bring Kids Back UA, яка сьогодні починає свою роботу.

«Механізми та інструменти, які може запропонувати група, можуть бути використані не лише для припинення страждань в Україні, а й для запобігання подібним ситуаціям у світі в майбутньому», – резюмував керівник Офісу Глави держави.

Група зосередиться на розробці експертних висновків і рекомендацій, щоб запропонувати практичні кроки та механізми для повернення українських дітей. Також, використовуючи досвід України, члени групи мають працювати над удосконаленням наявної міжнародно-правової бази для запобігання подібним ситуаціям порушення прав дітей у всьому світі.

На переконання Андрія Єрмака, досягти цієї мети можливо лише спільними скоординованими зусиллями України та експертного середовища, міжнародної спільноти, тому минулого місяця було утворено Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, яка й слугуватиме платформою для координації зусиль нашої країни та держав-партнерів.

Співголова Міжнародної експертної групи баронеса Гелена Кеннеді назвала питання повернення незаконно депортованих українських дітей надзвичайно важливим. На переконання баронеси, потрібна стратегія реалізації поставлених завдань та координація світу у важливій роботі задля повернення українських дітей із Росії, адже в майбутньому ці механізми, досвід України стануть основою для вдосконалення міжнародного права.

«Захоплення дітей, викрадення дітей із сім'ї, з місця, яке вони знають, щоб позбавити їх відчуття приналежності до народу, їхньої ідентичності, – це надзвичайно руйнівна річ для народу. Тож, окрім бомбардувань, ви переживаєте викрадення вашої молоді. І я думаю, що саме тому більшість світу співчуває вам», – сказала Гелена Кеннеді й додала, що багато країн готові долучитися до розробки дієвих механізмів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота і, зокрема, ця робоча група мають змусити Росію дотримуватися конвенції щодо захисту прав дитини та норм міжнародного гуманітарного права.

Він зазначив, що Росія часто не надає жодної інформації про місцеперебування неповнолітнього громадянина України, і потрібно багато часу на те, щоб довести, що це справді українська дитина.

За словами омбудсмена, інколи вдається повернути дитину завдяки скликанню Україною спеціального засідання Ради Безпеки ООН, інколи – з допомогою рідних, які наважилися поїхати до Росії й забрати своїх дітей, або за сприяння посередників, зокрема Катару. Також результативною є допомога UNICEF.

«Ми готові долучати будь-кого з міжнародних посередників, хто справді може показати результат: допомогти нам привезти українську дитину з території РФ на територію України. Ми точно не будемо відмовлятися від жодних ініціатив, від жодних посередників», – заявив Дмитро Лубінець.

Як очікується, напрацювання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA відіграватимуть важливу роль у визначенні пріоритетів і напрямів діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, утвореної на початку грудня 2023 року, установча зустріч якої відбулася в Києві.