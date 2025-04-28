Ми цінуємо життя людей, а не паради – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про сьогодні. Черкащина – триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару «шахедів» є пошкодження інфраструктури – критичної інфраструктури, – і це звичайна, цивільна інфраструктура. Росія вкотре вдарила по об’єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на тлі вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути – і тиснути відчутно, – щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – завершувати війну, яка тільки Росії й потрібна. Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни й говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир і гарантувати безпеку. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє – у двосторонньому порядку – Росії: припинити удари щонайменше по цивільних об’єктах, хоча б по них. Запропонували також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає та маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати – припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна.

Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами – ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини з нашими партнерами, буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний – ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії – для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну.

Також сьогодні доповідали наші урядовці – представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство. Документ став значно сильнішим – рівноправним – і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам.

Говорив уже кілька разів із Головкомом Сирським щодо фронту, щодо наших операцій. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість. А особливо я хочу сьогодні відзначити Покровськ, ми захищаємо позиції, а також – Курський та Бєлгородський напрямки: ми продовжуємо діяти на території ворога. Я дякую кожному нашому підрозділу за результат у знищенні окупанта. Сила на фронті дає силу у дипломатії.

Слава Україні!