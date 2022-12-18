Ми готуємо цієї зими спеціальний саміт заради миру й запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Дуже детально розглянули ситуацію на Донеччині та Луганщині. Бахмутський напрямок – ключове.

Місто тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилося жодної цілої стіни.

Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії.

ППО – постійний пріоритет Ставки, і я ще раз підкреслюю це...

Шановні партнери! Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Також на Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону як із Росією, так і з Білоруссю – це теж постійний пріоритет. Готуємося до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців.

Є нові результати в поверненні світла й тепла нашим людям.

Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей. У більшості міст нормалізується й робота транспорту.

Я дякую всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ці ремонтні роботи! Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Я дякую й українському бізнесу – всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові Пункти Незламності.

Сьогодні в Катарі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу – емоційний фінал.

Саме в цьому і є сенс футболу: кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший. Але змагання – на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитися, – це червона картка, а не червона кнопка. Коли людей об’єднує футбол, людей об’єднує мир. Саме тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя.

Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув наш заклик.

Наші футболісти поширили відео... Ярмоленко і вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модрич, Срна, Гвардіола, Рац і багато-багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім! Держави-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ поширили.

Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни й для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, як Росія принесла на нашу землю.

Українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки – глобально важливу. Те, що поверне свободу всій нашій, українській землі, усім нашим людям. І те, що буде слугувати гарантіями свободи й безпеки іншим народам. Причому не якщо, а коли спрацює для українців.

І тому ми запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство в гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн і різних державних діячів у захисті свободи. Ми боремося разом за Україну, за цінності, що об’єднують Європу й демократичний світ, за глобальну цінність життя. За все те, що Росія намагається зруйнувати.

Це непросто, це важко, але я впевнений: ми витягнемо всі разом, і агресія Росії зазнає краху. І так, щоб усі інші потенційні агресори світу не наважувалися повторити те, що робить рашизм.

Слава кожному нашому воїну! Дякую всім, хто працює заради перемоги і хто допомагає! Все пройдемо, все здолаємо.

І ще одне.

Я вітаю єврейську громаду України та всіх євреїв світу з Ханукою. Ті, кого було менше, перемогли тих, кого було більше. Світло перемогло темряву. Так буде й цього разу. Хаг Ханука самеах!

Слава Україні!