Ми хочемо почути думку людей щодо можливих переговорів із Росією – Президент

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Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації Глави держави. Серед учасників зустрічі були волонтери, колишні військові.

«Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі Глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

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