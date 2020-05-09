Ми маємо бути забезпеченими засобами захисту й надалі – Президент

Детальний перехід до адаптивного карантину обговорили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

Зокрема, йшлося про те, що шість областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі.

В інших областях дозволяють певні пом’якшення, однак не зобов’язують до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації. Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб, релігійні заходи за участі не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон. Усе це – за умови дотримання заходів безпеки.

Президент порушив питання закупівлі засобів індивідуального захисту та обладнання для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та порятунку пацієнтів. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

«Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі», – наголосив Володимир Зеленський.

Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет Міністрів напрацює потрібні рішення.

