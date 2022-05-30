Ми не можемо піти на «Мінськ-3», бо це квиток на відкладену війну; нам потрібен договір про гарантії безпеки – Михайло Подоляк

Будь-який договір між Україною та Російською Федерацією на кшталт «Мінська-3» – це відкладена війна, яка принесе набагато більше жертв і ризиків для існування нашої держави. Водночас укладення договору про гарантії безпеки – це питання правильного закінчення війни у Європі. Про це сказав радник керівника Офісу Президента України, член української делегації на перемовинах з Росією Михайло Подоляк в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, через потужне російське лобі та власну нерішучість деякі політики у Європі починають говорити про те, що Україна має припинити боротися й укласти певний «мир» з Росією на тих позиціях, які є зараз. Поки що про це кажуть окремі політичні групи, і це не означає, що Європа відмовиться від підтримки України. Але це значить, що нашій країні сьогодні складно доводити необхідність надання українській армії важкого озброєння.

«Тому що Європа вважає: ми маємо стояти там, де стоїмо сьогодні. І вони прямо кажуть: не дай боже, якийсь український снаряд влучить по території Російської Федерації. Тобто Європа потроху починає говорити дивні речі», – зауважив Михайло Подоляк.

«Ми не можемо підтримати жоден варіант, про який починають говорити. Ми не можемо піти на «Мінськ-3» – це очевидно. Тому що це квиток на відкладену війну. Ми не можемо говорити про припинення вогню до виведення російських військ із території України. Це ж зрозуміло, що вони будуть окопуватися, створювати свої фортифікаційні лінії, і нам буде дуже важко вибити їх з території України. Ми не можемо погодитися на будь-який ультиматум Росії, тому що це означатиме, що вони перемагають. А будь-яка, навіть маленька перемога Росії – це тільки ескалація. Росія – це експансіоністська держава, яка в принципі пропонує світу одну ідею: ми зайдемо на будь-яку територію і будемо її забирати чи руйнувати», – наголосив радник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, суспільна думка західного світу – однозначно на боці України, і європейські політики, щоб потішити свої суспільства, кажуть, що надають багато допомоги нашій державі, але з погляду обсягів, які нам потрібні, це взагалі не так.

«Росія сконцентрувала на сході нашої країни всі можливі ресурси, з усіх своїх військових округів. Вони проводять приховану мобілізацію з 1 квітня. А ми не мілітарна держава, ми взагалі жили в іншому світі, вкладали гроші в розвиток», – зазначив він.

Михайло Подоляк переконаний: якщо Європа підтримає будь-які проросійські концепції, зокрема щодо примусу України до територіальних поступок, це означатиме, що Європа вмирає.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що наразі переговорний процес між Україною та Росією зупинено в політико-дипломатичній частині, але він триває у гуманітарній – щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів та евакуації людей.

«Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, а й у цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники», – переконаний Михайло Подоляк.

Водночас, за його словами, коли росіяни почнуть зазнавати суттєвих військових поразок в Україні, то напевно більш адекватно оцінюватимуть реальність.

«Коли в повному обсязі запрацює санкційний тиск, почнуть розуміти. Коли певні лідери, зокрема європейські, з якими вони ще спілкуються, почнуть говорити не як Кіссинджер, а як анти-Кіссинджер. Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

Він зауважив, що Президент України Володимир Зеленський, який краще за всіх поінформований про економічну, військову ситуацію та психологічний стан суспільства, може вирішити, що певний інструмент, зокрема й переговорний, потрібен саме зараз.

«Це буде рішення Верховного Головнокомандувача з огляду на оперативну ситуацію станом на день, коли він буде ухвалювати таке рішення», – пояснив Михайло Подоляк.

Він укотре наголосив, що будь-який так званий Мінськ-3 – це відкладена на рік війна.

«Що це означає для нас? Набагато більше жертв і набагато більше ризиків для існування України. Тому що Росія, якщо не програє, почне накопичувати зброю, готувати резерви, проведе роботу над помилками, прибере генералів, які сьогодні дуже «ефективно» працюють, візьме молодих підполковників і полковників, які розуміють, як воювати, і ми отримаємо набагато кривавішу війну через рік. У нас немає шансів іти на компроміси й на поступки», – переконаний радник керівника Офісу Президента.

Тому, за його словами, Україні потрібен договір про гарантії безпеки.

«Питання гарантій – це питання правильного закінчення війни у Європі. Тобто ми повертаємося до ключового – готовності глобальної еліти брати на себе відповідальність. Тому що просто укласти альянс – це одна історія, а взяти відповідальність, наприклад на рубежі з Російською Федерацією, – це вже інше», – зазначив він.

Михайло Подоляк також розповів, що для нього особисто означатиме перемогу нашої держави: «Це територіальна цілісність у повних, міжнародно визнаних кордонах України, залізна завіса з Росією, нікчемна, повністю нульова репутація Росії».