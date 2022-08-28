Ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину – звернення Президента України

Українці! Українки!

Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно повʼязані: День міста Донецька і День шахтаря.

У 14-му році через окупантів усе змінилося для Донецька. А цьогоріч усій Україні не до свят. Але ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину.

Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найповажніших професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію й загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово.

А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією: на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – у Криму.

Україна все памʼятає.

Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Були керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави.

Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки в подальших діях наших захисників.

Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь.

Готуємося до нового тижня – він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують.

А головне – працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя й снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – щодня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади. Це мають памʼятати всі, хто був наділений владою.

Дякую всім, хто сумлінно працює на державу! Дякую всім нашим захисникам і захисницям!

Слава нашим воїнам!

Слава нашому народу!

Слава Україні!