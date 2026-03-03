Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Провів Ставку – питання по фронту, по забезпеченню українських активних дій, нашого захисту. Я дякую кожному українському воїну, який реально забезпечує Україні сильні позиції. Наші позиції на фронті, наше оборонне виробництво, наша здатність зривати російські плани – це наша сила у відносинах із ключовими партнерами, і наша дипломатія – те, що додає партнерам віри в Україну. Були на Ставці відповідні доручення і міністру оборони, і військовому командуванню. Я говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова.

Я вдячний розвідці, Офісу, всім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємося на хороші новини. Дуже активно цими днями говоримо з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки, і зрозуміло, який у них основний запит до України. Кожен, хто зіткнувся з ударами з Ірану, має надзвичайний виклик – «шахеди», які важко збивати, коли немає відповідної експертизи та адекватної зброї. Тільки за пару днів активних ударів іранці випустили по країнах-сусідах більш ніж 800 ракет і більш ніж 1400 дронів. Атаки з Ірану тривають постійно. Хоча зараз інтенсивність ракетних ударів з Ірану частково зменшилась, є нова загроза. І це намір іранського режиму блокувати Ормузьку протоку. Це глобально вагомий маршрут транспортування нафти та газу. Саме через цю загрозу на багатьох ринках дестабілізовані ціни на енергоресурси. Ми говорили про це нещодавно і з Урсулою фон дер Ляєн. Важливо захистити життя людей. Важливо відновити стабільність і не допустити розширення війни. Іранський режим не повинен ні в чому виграти, і тим більше не повинен зруйнувати життя – ані там, у регіоні, ані глобально, – а це й нас стосується. І це наш спільний інтерес – допомогти людям захиститися. Допомогти також і швидше відновити стабільність у критично необхідному постачанні. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від «шахедів» – з експертизою, із реальною роботою. Були запити щодо цього й від американської сторони. Зараз, цими днями, я говорив із лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть іще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося і з нашими партнерами у Європі. Звісно, будь-яка наша допомога – тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні, і що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості: ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни. Ми працюємо заради миру й заради реальної безпеки. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!