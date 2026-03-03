Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента
Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента

3 березня 2026 року - 19:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

4 березня 2026 року - 21:12

Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 20:50

Президент обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетно-дроновим ударам

4 березня 2026 року - 20:07

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам і журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії

4 березня 2026 року - 18:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам

4 березня 2026 року - 17:58

Перейти до всіх галерей

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

4 березня 2026 року - 21:12

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Провів Ставку – питання по фронту, по забезпеченню українських активних дій, нашого захисту. Я дякую кожному українському воїну, який реально забезпечує Україні сильні позиції. Наші позиції на фронті, наше оборонне виробництво, наша здатність зривати російські плани – це наша сила у відносинах із ключовими партнерами, і наша дипломатія – те, що додає партнерам віри в Україну. Були на Ставці відповідні доручення і міністру оборони, і військовому командуванню. Я говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова.

Я вдячний розвідці, Офісу, всім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємося на хороші новини. Дуже активно цими днями говоримо з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки, і зрозуміло, який у них основний запит до України. Кожен, хто зіткнувся з ударами з Ірану, має надзвичайний виклик – «шахеди», які важко збивати, коли немає відповідної експертизи та адекватної зброї. Тільки за пару днів активних ударів іранці випустили по країнах-сусідах більш ніж 800 ракет і більш ніж 1400 дронів. Атаки з Ірану тривають постійно. Хоча зараз інтенсивність ракетних ударів з Ірану частково зменшилась, є нова загроза. І це намір іранського режиму блокувати Ормузьку протоку. Це глобально вагомий маршрут транспортування нафти та газу. Саме через цю загрозу на багатьох ринках дестабілізовані ціни на енергоресурси. Ми говорили про це нещодавно і з Урсулою фон дер Ляєн. Важливо захистити життя людей. Важливо відновити стабільність і не допустити розширення війни. Іранський режим не повинен ні в чому виграти, і тим більше не повинен зруйнувати життя – ані там, у регіоні, ані глобально, – а це й нас стосується. І це наш спільний інтерес – допомогти людям захиститися. Допомогти також і швидше відновити стабільність у критично необхідному постачанні. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від «шахедів» – з експертизою, із реальною роботою. Були запити щодо цього й від американської сторони. Зараз, цими днями, я говорив із лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть іще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося і з нашими партнерами у Європі. Звісно, будь-яка наша допомога – тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні, і що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості: ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, наближати достойне завершення війни. Ми працюємо заради миру й заради реальної безпеки. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку