Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента
Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента

3 березня 2026 року - 19:47

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

4 березня 2026 року - 21:12

Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 20:50

Президент обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетно-дроновим ударам

4 березня 2026 року - 20:07

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам і журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії

4 березня 2026 року - 18:03

Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам
Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам

4 березня 2026 року - 17:58

Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом, під час якої обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Глава держави зазначив, що саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців і саме Український народ знає, як найкраще цьому протидіяти.

Сторони обговорили, як досвід України може допомогти в захисті життів у Кувейті, та домовилися про проведення відповідних консультацій.

Президент подякував Його Високості за слова підтримки.

