Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом, під час якої обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Глава держави зазначив, що саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців і саме Український народ знає, як найкраще цьому протидіяти.

Сторони обговорили, як досвід України може допомогти в захисті життів у Кувейті, та домовилися про проведення відповідних консультацій.

Президент подякував Його Високості за слова підтримки.