Президент обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетно-дроновим ударам

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Його Величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом: є різні виклики, зокрема через іранські удари балістикою та дронами.

«Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти», – наголосив Глава держави.

Сторони обговорили, як можна попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що команди України й Бахрейну будуть у контакті. Президент зазначив, що захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі.