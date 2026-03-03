Президент:

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі – звернення Президента
3 березня 2026 року - 19:47

ностанні новини

Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону, сподіваємось на хороші новини – звернення Президента

4 березня 2026 року - 21:12

Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Держави Кувейт безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки

4 березня 2026 року - 20:50

Президент обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетно-дроновим ударам

4 березня 2026 року - 20:07

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам і журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії

4 березня 2026 року - 18:03

Президент вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам
4 березня 2026 року - 17:58

4 березня 2026 року - 20:07

Президент обговорив із Королем Бахрейну протидію іранським ракетно-дроновим ударам

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Його Величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом: є різні виклики, зокрема через іранські удари балістикою та дронами.

«Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти», – наголосив Глава держави.

Сторони обговорили, як можна попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що команди України й Бахрейну будуть у контакті. Президент зазначив, що захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі.

