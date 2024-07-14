Ми працюємо, щоб сила й кількість українських «петріотів» стали ще більшими – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Неділя. Ранок. Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами.

Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових «петріотів» та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських «петріотів» стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем’єром Ірландії теж готувати угоду.

Є Договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя.

Є нові оборонні пакети.

Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із Президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. І після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях.

І сьогоднішня подія в Америці.

Ще кілька слів про те, що сталося, коли вже у нас в Україні була ніч. Замах на життя Дональда Трампа. Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією.

Насильство в жодній формі й ніде абсолютно не повинне взяти гору.

Я впевнений: Америка гідно пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки всім, хто постраждав.

Хай кожен злий умисел зазнає невдачі. І хай усі, хто може повертати безпеку, справді роблять це.

Слава Україні!