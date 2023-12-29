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Ми вдячні всім бійцям, які виносять цю війну на собі – звернення Президента України з Авдіївки
Ми вдячні всім бійцям, які виносять цю війну на собі – звернення Президента України з Авдіївки

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Ми вдячні всім бійцям, які виносять цю війну на собі – звернення Президента України з Авдіївки

29 грудня 2023 року - 18:02

Ми вдячні всім бійцям, які виносять цю війну на собі – звернення Президента України з Авдіївки

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Авдіївка. Наші позиції. Наші хлопці. Україна тут захищає своє. І захищає увесь наш народ. Як і на всій лінії на передовій. Донеччина. Харківщина. Запоріжжя. Херсонщина – лівий берег. Це важко. Це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. І ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Я дякую всім вам, воїни!

Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі. Хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність. Та всім рідним, кожній родині наших героїв. І всім, хто допомагає. Хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне. І всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше.

Памʼятаємо, що вирішується в цій війні. Та захищаємо нашу державу.

Слава Україні!

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