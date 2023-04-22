Ми відкриваємо новий рівень взаємодії між громадами України та держав-партнерів – виступ Володимира Зеленського на Міжнародному саміті міст та регіонів у Києві

Слава Україні!

Радий вітати тут усю нашу державу, усю Україну – усі наші прекрасні міста й села, наші міцні громади, які представлені в Конгресі місцевих та регіональних влад України. Цим самітом ми відкриваємо новий рівень взаємодії на майданчику Конгресу. Це взаємодія між нашими громадами, громадами України, та громадами інших поважних держав – наших партнерів, яких ми дуже високо цінуємо. Тих, хто так само, як і всі українці, цінує найголовніше – свободу й важливе, дієве місцеве самоврядування.

Пане Єнсе! Дуже радий іще раз вітати вас, шановні представники й представниці інституцій Європейського союзу, Ради Європи, держав, урядів і парламентів наших партнерів! Шановні мери міст, голови муніципалітетів та асоціацій!

Я дякую вам за участь у такому нашому форматі роботи та прошу вас зафіксувати один важливий факт – факт, який був підтверджений нашою обороною від російської агресії.

Увесь український народ став на захист своєї держави, і це прояв досвіду нашого народу. Народ, який уміє діяти спільно заради національного блага, народ, який уміє захищати свої інтереси, народ, чия національна безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно… Такий народ має перевагу у війні, а саме: може боротися всенародно. І я дякую кожній нашій людині та кожній нашій українській громаді, які в єдності з державою та у взаємодії одне з одним допомагають наближати найважливіше – нашу спільну перемогу! Дякую всім вам, шановні присутні, хто офлайн, онлайн!

Шановні пані та панове!

Ви бачите, що російська держава кидає на фронт людей, які не розуміють, за що вони гинуть на нашій землі. Для них ця земля чужа. Окупанти несуть зло, бо російська система існує саме так: намагається зробити звичним знущання з людей та знецінення життя. І намагається винести це за межі своїх кордонів. Саме для цього Росії її зброя – її ракети, бомби, її артилерія й ганебний терор проти всього, що забезпечує нормальне життя.

Українська система – як і будь-який нормальний європейський устрій – абсолютно протилежна російській моделі. Наша сила – в наших людях. У наших громадах, у нашій здатності діяти заради спільної мети, зокрема й децентралізовано, коли це потрібно. А коли ми потребуємо єдності й саме державної дії – це досягається передусім вірою людей в Україну і довірою людей до своєї держави, її захисників і захисниць, одне до одного. Я дуже вдячний більшості наших громад і всім нашим людям.

Якщо вважати цю війну протистоянням ідей, то разом із перемогою нашої держави неминуче відзначимо й перемогу ідеї, що люди важливі. Кожен і кожна. Всі наші громади. Кожне українське місто, кожне містечко, кожне наше українське село. Вся наша держава. І завдяки такому підходу замість руїн, які принесла й несе нам Росія, ми всюди відбудуємо справжнє українське життя – європейське вільне життя. Таке життя, яке наші люди – звичайні, але вільні – поважають. Таке, у якому кожну людину поважають.

Шановні, присутні!

Шановні наші партнери!

Хочу до вас звернутися. Запрошую всіх вас уже будувати прямі зв’язки з нашим Конгресом місцевих та регіональних влад і, відповідно, за допомогою Конгресу – з українськими громадами, щоб якнайшвидше почати спільні дії, спільно будувати й нову систему захисту нашого з вами способу життя. Відкритого, демократичного, життя вільного, заснованого на дуже простих речах, на співпраці.

Тут і зараз в Україні бачимо, що може принести агресія будь-якому народу, якщо десь в іншій частині світу її спробують повторити.

І ми бачимо, які стандарти безпеки потрібні сьогодні містам, потрібні нашим селам. Я впевнений, що на нашому прикладі бачимо, які стандарти безпеки потрібні будь-яким країнам світу, будь-яким містечкам, селам, комунікаціям, транспорту, енергетиці, усій інфраструктурі (яка в нас також пройшла випробування цією війною), школам, мережі освіти, а також безпека у будівництві загалом, щоб за будь-яких обставин гарантувати найголовніше – захист життя... І я запрошую вас брати участь у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і в інших регіонах. Від бомбосховищ у школах до абсолютно нового стандарту кібербезпеки для всіх систем країни, від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми у країні загалом, яку неможливо знищити ракетним терором, що його проти нашої держави застосувала Російська Федерація.

Сьогодні я хочу окремо подякувати всім країнам, також подякувати відповідним громадам, усім містам, народам. Найголовніше – це люди. Тож я дуже вдячний людям. Звичайним людям та лідерам суспільств, які допомогли й продовжують це робити. Допомогли Україні пройти цей найскладніший період – період жорстокої, кривавої темряви, період зими, – вистояти проти російського ракетного терору, проти абсолютно терористичних ударів по нашій енергосистемі.

Я вдячний кожному й кожній, хто нам допомагав! А особливо хотів би відзначити сьогодні допомогу Парижа, який цією зимою став одним із лідерів енергетичної підтримки України, який консолідовано зібрав партнерів у такий «енергетичний Рамштайн». Я дуже дякую. Ця зустріч була в Парижі, потім наші партнери постачали відповідне обладнання, яке нам допомагало – абсолютно всім людям, громадам – зберегти світло життя.

Україна заснувала спеціальну відзнаку для міст-рятівників. Ви знаєте, що багато міст у Європі, у Польщі отримали цю відзнаку від України. Справді допомагали. Я вдячний всім нашим партнерам. І для мене сьогодні також буде честь передати таку відзнаку саме за велику енергетичну підтримку меру Парижа пані Анн Ідальго на знак вдячності за підтримку парижан для України й українців. Дуже дякую вам, і Франції, і Президентові, і також дякую всім парижанам, які підтримують.

Шановні присутні, шановні пані та панове!

Важлива нова українська інфраструктура захисту і наша з вами співпраця заради безпеки, я впевнений, стануть прикладом для країн, міст, для громад, для людей. Так само як російська агресія спричинила глобальні негативні, дуже болісні наслідки, українська перемога має принести світові нові стандарти безпеки, новий досвід спільної дії та економічний потенціал, нові можливості будувати й захищатися разом. Разом! На рівні держав і компаній, громад і людей.

Провівши в Україні реформу децентралізації ще до війни, давши нашим громадам більше повноважень – це дуже важливо – і ресурсів – це також надважливо, – ми створили цей Конгрес, щоб забезпечити повагу до кожної громади. Щоб кожній громаді дати всі інструменти для реалізації своїх інтересів, інтересів суспільства цієї громади, інтересів громад. Тут, у Конгресі, залучені до спільної роботи центральна влада нашої держави – як виконавча влада, так і законодавча. Ми повинні працювати разом, щоб громаді не доводилось шукати рішень по кабінетах у столиці. Тут – усе наше місцеве самоврядування. Щоб нашим громадам було простіше взаємодіяти. І швидше. Тепер додаємо міжнародний компонент.

Впевнений, що можна реалізувати й цей компонент повною мірою, на повну силу – так само, як і нашу внутрішню силу ми використовуємо на повну заради захисту України, наших людей, заради перемоги України.

Хай цей наш альянс додає міцності та енергії всім іншим напрямкам нашої співпраці, зокрема й тому Альянсу, який представляє тут сьогодні шановний і поважний Генеральний секретар Єнс Столтенберг і частиною якого Україна обов’язково стане. Ми в цьому впевнені й робимо все, щоб це сталося швидше!

Дякую вам за увагу!

Слава Україні!