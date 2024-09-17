Ми зробили важливий крок на шляху до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії – Ірина Мудра

У Відні українська делегація, яку очолила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, провела 11-ту зустріч Core Group зі створення cпеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За результатами роботи учасники досягли згоди щодо загальної концепції створення cпецтрибуналу.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що це засідання стало ключовим для визначення моделі трибуналу, який буде створений угодою з Радою Європи. Учасники Core Group перейшли від загальних питань формату спецтрибуналу до обговорення проєкту Статуту.

«Українці чекають на відновлення справедливості. Ми не можемо дозволити собі зволікати. Створення цього спеціального трибуналу є моральним обов’язком для всього світу. Адже йдеться не лише про Україну. Йдеться про майбутнє міжнародного права, верховенства права та глобального миру», – наголосила Ірина Мудра.

У зустрічі взяла участь 41 делегація. Усі вони підтвердили, що винні у злочині агресії проти України будуть притягнуті до відповідальності, а також визначили наступні кроки для створення спецтрибуналу.