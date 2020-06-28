Микола Кулеба презентував результати моніторингу інтернатних закладів

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів онлайн-конференцію, під час якої презентував результати щорічного моніторингу закладів інституційного догляду та виховання дітей.

Участь у заході взяли міністр соціальної політики Марина Лазебна, т. в. о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, директор Alinea в Україні, керівник проекту SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance Танія Санфорд Аммар, регіональний директор Фонду Lumos у Європі Ірина Маланчук.

До онлайн-конференції долучилися понад 1500 учасників, серед яких – представники міністерств, Верховної Ради, керівники служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінь і відділів соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я обласних і районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад та об'єднаних територіальних громад, представники міжнародних і громадських організацій.

Моніторинг системи інтернатних закладів проводиться уповноваженим з прав дитини в межах реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки.

Микола Кулеба привернув увагу учасників конференції до основних тенденцій, які відображають просування реформи деінституціалізації, зокрема щодо зміни мережі закладів; кількості та вікових характеристик дітей, які в них виховуються, їхнього стану здоров’я; кадрового та фінансового забезпечення закладів.

Дані моніторингу демонструють поступ у впровадженні Національної стратегії, а також окреслюють проблеми, на розв'язанні яких потрібно зосередитись для успішної реалізації цієї реформи.

Детальна презентація моніторингу: