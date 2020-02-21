Микола Кулеба провів робочу зустріч щодо захисту дітей під час судових процесів

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочу нараду з представниками Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх при Міністерстві юстиції та представниками Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, присвячену питанням захисту дітей під час судових процесів.

«Сьогодні діти, які є потерпілими чи свідками та змушені свідчити в суді, зазнають повторного травмування. А діти, які перебувають у конфлікті із законом, не проходять належну реабілітацію й знову вчиняють правопорушення. Судова система в Україні не сконцентрована на захисті дітей», – зазначив Микола Кулеба.

Міністерство юстиції спільно з Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо дітей запропонувало проект закону «Про правосуддя, дружнє до дитини». Головною метою законопроекту є створення умов для забезпечення законності, обґрунтованості та ефективності кожного рішення щодо дитини, яка перебуває у конфлікті із законом, а також захисту прав дітей-потерпілих та дітей-свідків. Ці зміни мають максимально наблизити українську юстицію щодо дітей до міжнародних стандартів.

Наразі Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України також працює над змінами до Кримінально-процесуального кодексу щодо процедури допиту дитини в межах кримінального провадження, що стосується дитини-кривдника, жертви і свідка.

Під час зустрічі, зокрема, обговорили створення сприятливих для дитини-свідка чи дитини-потерпілого процедур опитування за методикою «Зеленої кімнати», а також процедуру відновного примирення.

«Дитина, яка є потерпілою, свідком або перебуває у конфлікті з законом, особливо вразлива. Тому фахівці, які працюють з дітьми під час судових процесів, зобов’язані мати необхідну професійну підготовку відповідно до єдиних стандартів навчання фахівців системи юстиції щодо дітей», – наголосив уповноважений з прав дитини.