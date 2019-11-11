Микола Кулеба взяв участь у конференції Ради Європи, присвяченій 30-річчю Конвенції ООН про права дитини

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба взяв участь у конференції Ради Європи у Страсбурзі, присвяченій 30-річчю Конвенції ООН про права дитини.

Конференція мала на меті проведення відкритої дискусії про досягнення, проблеми та тенденції у сфері захисту прав дітей.

«Кожна дитина має бути захищена від насильства. Ми маємо об’єднуватися, щоб побудувати світ, який буде безпечним для дітей», – зазначила Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час відкриття конференції.

До участі в заході були залучені й діти. Зокрема, учасником конференції став Ростислав Платко з м. Дрогобича Львівської області, який говорив про сексуальне насильство та експлуатацію дітей. Ростислав наголосив на небезпеках для дітей в Інтернеті, проблемі секстингу та важливості онлайн-безпеки.

Учасники конференції відзначили, що зміцнення прав дитини є запорукою майбутнього Європи.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом із заступником міністра соціальної політики України Олегом Ковалем також зустрілися з Державним секретарем з питань захисту дітей Міністерства солідарності та охорони здоров’я Французької Республіки Адріаном Таке.

Вони обговорили актуальні проблеми дітей і родин: бідність, насильство та недбале ставлення до дитини, руйнацію моделі сім’ї. Зокрема зосередилися на впровадженні соціальних послуг для дітей та сімей у громадах, реформі інтернатів.

Микола Кулеба підкреслив важливість запровадження системи послуг у громадах і необхідність використання успішних закордонних практик в Україні.

Уповноважений Президента з прав дитини наголосив на проблемах дітей на сході України та важливості для нашої країни підтримки європейської спільноти в боротьбі з агресією.