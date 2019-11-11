Микола Кулеба зустрівся з представниками Офісу у справах дітей Держдепартаменту США

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба зустрівся з представниками Офісу у справах дітей Державного департаменту США Латіною Марш та Метью Хакеллом і представниками посольства Сполучених Штатів в Україні.

Микола Кулеба розповів про впровадження реформи деінституціалізації в нашій країні, досягнення та виклики у цій сфері. Зокрема, він зосередив увагу на важливості розвитку послуг підтримки сімей і дітей у громадах, адже більшість вихованців інтернатів (близько 94%) мають батьків.

На думку уповноваженого Президента України, запобігання потраплянню дітей в інтернатні заклади має бути пріоритетом громади.

Співрозмовники окремо обговорили питання ратифікації та імплементації Конвенції про захист дітей і співпрацю з питань міжнародного усиновлення. Представники американської сторони розповіли про досвід та особливості імплементації Гаазької конвенції.

Микола Кулеба також наголосив на важливості обміну досвідом у процесі створення соціальних послуг у громадах та підготовки фахівців, які працюють з дітьми.