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Микола Кулеба зустрівся з представниками Офісу у справах дітей Держдепартаменту США

12 листопада 2019 року - 16:23

Микола Кулеба зустрівся з представниками Офісу у справах дітей Держдепартаменту США

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба зустрівся з представниками Офісу у справах дітей Державного департаменту США Латіною Марш та Метью Хакеллом і представниками посольства Сполучених Штатів в Україні.

Микола Кулеба розповів про впровадження реформи деінституціалізації в нашій країні, досягнення та виклики у цій сфері. Зокрема, він зосередив увагу на важливості розвитку послуг підтримки сімей і дітей у громадах, адже більшість вихованців інтернатів (близько 94%) мають батьків.

На думку уповноваженого Президента України, запобігання потраплянню дітей в інтернатні заклади має бути пріоритетом громади.

Співрозмовники окремо обговорили питання ратифікації та імплементації Конвенції про захист дітей і співпрацю з питань міжнародного усиновлення. Представники американської сторони розповіли про досвід та особливості імплементації Гаазької конвенції.

Микола Кулеба також наголосив на важливості обміну досвідом у процесі створення соціальних послуг у громадах та підготовки фахівців, які працюють з дітьми.

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