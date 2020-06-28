Миколаївський аеропорт готується до запуску нових міжнародних маршрутів

Завершуючи робочу поїздку до Миколаївської області, Президент Володимир Зеленський оглянув Миколаївський міжнародний аеропорт. Його керівник Федір Барна показав та розповів Главі держави, як летовище змінилося відтоді, коли Володимир Зеленський був тут востаннє.

Зокрема, тут провели реконструкцію злітно-посадкової смуги та інженерних мереж, ремонтують будівлі та споруди аеропорту тощо. Поступово відновлюється робота виробничих служб летовища, оновлюється спеціальна техніка – для обслуговування повітряних суден, забезпечення авіаційної безпеки. До карантину зростав пасажиропотік та збільшувалася кількість працівників порівняно з попередніми роками.

У планах – реконструкція й технічне переоснащення радіотехнічних засобів, системи світлосигнального обладнання, капітальний ремонт аеровокзального комплексу.

«Ми хочемо створити нормальні умови, зробити комфортний аеровокзал. Від часу вильоту з Києва люди за півгодини фактично вже будуть на морі», – сказав Федір Барна.

Президент дав завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію та народному депутату Давиду Арахамії терміново опрацювати питання оснащення аеропорту необхідним обладнанням для повноцінного функціонування.

«Це треба зробити. Миколаїв матиме комфортний і сучасний аеропорт, збільшення пасажиропотоку та вантажоперевезень, покращення сервісів для туристів і пасажирів, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості краю. Впевнений, такий розвиток дасть нові робочі місця та збільшення надходжень у бюджет», – резюмував Глава держави.

Також в аеропорту була проведена термінова нарада щодо розширення переліку міжнародних маршрутів. Це буде зроблено найближчим часом.

«Стратегія розвитку регіональних аеропортів для нас пріоритетна», – зазначив Владислав Криклій.