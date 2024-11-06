Міноборони, МОЗ та Мінцифри протягом двох тижнів розроблять кроки з цифровізації ВЛК

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася нарада щодо впровадження реформи МСЕК.

У заході взяли участь урядовці, представники Офісу Президента України, Апарату РНБО та громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю.

Головна тема наради – законопроєкт МОЗ про реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію МСЕК, який незабаром мають розглянути на засіданні Верховної Ради.

Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу. Він передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК.