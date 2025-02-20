Мир – це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Дуже довгий день сьогодні.

Провів Ставку. Доповіді військових були: наші позиції на фронті, ситуація з постачанням – контракти, пакети зброї. Робота триває, я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції – і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії – мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це – потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру. Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки.

І сьогодні ж було багато нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат. Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також – необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, усім у світі.

Говорив щойно з Президентом Макроном – ми скоординували наші позиції, ми обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки. Говорив із Прем’єр-міністром Данії, і ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо. Говорив із Прем’єр-міністром Норвегії – і не тільки про наші двосторонні відносини, а й про майбутнє Європи, про енергетичну безпеку. Говорив із Президентом Фінляндії – є хороші, важливі пропозиції, і ми обмінялися нашими поглядами на розвиток ситуації. Говорив із Прем’єр-міністром Канади – поінформував про те, що відбувається зараз, і ми обговорили перспективи, обговорили зокрема перспективи в G7. Говорив сьогодні ж із Президентом Південно-Африканської Республіки, і я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним. Мир – це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу й за відчуття єдності – єдності, яка зараз так само важлива, як і у 22-му році. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто б’ється, хто допомагає, хто вірить – вірить, що у війнах не має перемагати зло.

І сьогоднішній день я почав зі вшанування пам’яті українців, які загинули 11 років тому. Вже 11 років. Герої Небесної Сотні. Герої гідності. Одинадцять років тому в цей день почались і перші загарбницькі кроки Росії щодо нашого Криму. Україна зробить усе для завершення цієї війни – усе необхідне. І нам потрібен достойний мир. Гідний народу, який так сміливо захищає себе. Пишаюся вами, українці! І я бачу, як ви захищаєте правду. Це дуже важливо. Я дякую вам! Дякую за підтримку!

Слава Україні!